A sus 36 años, el periodista gamer Víctor Martínez decidió hacer un cambio de switch en su vida, modificando su dieta e incorporando la actividad física como parte de su rutina.

De esta manera, el conductor del programa Yu Win de Vía X logró bajar 23 kilos en poco más de tres meses.

Tal como recoge LUN, el pasado domingo se subió a la pesa para ver los resultados de su nuevo estilo de vida. Con una sonrisa comprobó que la balanza marcaba 80, 1 kilos. Todo un logro, considerando que a fines de 2020 pesaba 103 kilos.

“Sentí que había ganado el campeonato del mundo, como que le había ganado a la vida”, señaló en conversación con el citado medio.

“Bajar 23 kilos en este tiempo, para mí, es una nueva vida. Estoy en mi peso ideal, que es algo que no había podido lograr desde hace mucho. Cuando me decidí a empezar a cuidarme cambié mi forma de comer”, agregó.

El comunicador, experto en videojuegos, explicó que dejó de comer carbohidratos, disminuyendo además en un 80% el consumo de alcohol.

“Estuve con nutricionistas por videollamadas, e hice exámenes y me asesoré también con médicos. Ellos me ayudaron un montón”, aseveró.

En cuanto a su dieta, Martínez detalla que come dos veces al día, almuerzo y cena, consumiendo principalmente pescados, zapallo, lechuga, ensaladas, carnes magras y mucha agua.

“Después de la cena no como nada hasta el almuerzo del día siguiente, en ese sentido hago ayuno”, añade. Junto a esto, comenzó a realizar ejercicios en su casa cinco veces semanales. A su vez, practica deportes entre tres y cuatro veces a la semana. “Cuando se puede salgo en bicicleta, a correr o a jugar básquetbol”, enfatiza.

“Igual esto no sólo tiene una dimensión estética. Tiene más que ver con que me siento bien, estoy bien de salud, me siento liviano, puedo hacer mejor el deporte que amo (básquetbol), puedo caminar bien. Salí de eso para estar sano”, puntualizó.

Cabe señalar que según información recogida por la encuesta Ipsos MORI, Chile encabeza la lista de los países cuyos habitantes más subieron de peso debido a la pandemia.

Las respuestas también demuestran que en nuestro país aumentó el consumo de alcohol y cigarro.

“Con la excepción de Malasia, Hong Kong y China, todos los países mostraron un aumento de peso neto informado (más personas informaron aumentar de peso que perder peso). Los mayores aumentos de peso neto se encuentran en Brasil y Chile”, destaca el informe, en el que participaron poco más de 20 mil personas, entre 16 y 74 años.