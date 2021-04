El pasado sábado se emitió un nuevo capítulo del estelar La Divina Comida, en el cual estuvieron presentes la doctora Carolina Herrera, el actor Ricardo Fernández, el comediante Gustavo Becerra y la actriz Carolina Varleta.

Si bien el capítulo estuvo lleno de bromas y risas, también hubo momento de reflexión y revelaciones que dejaron sin palabras a los invitados. Una de ellas fue expuesta por Varleta, al contar que perdió un embarazo en medio de la pandemia.

Todo empezó cuando un invitado preguntó a la exintegrante de la teleserie Gemelas si tenía intenciones de tener otro hijo, ante lo cual ella contó su historia.

“En pandemia estuve embarazada y tuve una pérdida, fue un aborto espontáneo, pero también eso tiene un proceso de mucho dolor físico y emocional”, indicó.

Luego de eso, Becerra consultó a la actriz respecto a si en ese periodo se había dado cuenta que estaba embarazada. Ella indicó que la primera señal la recibió de su hija Filippa.

“Ella me dijo que yo estaba embarazada. Un día estábamos andando en bicicleta y me dice ‘mamá, tú tienes un hermanito ahí’ y yo ¡¿qué?!. Me fui a hacer un test y estaba embarazada”, contó.

No obstante, la situación cambio cuando el matrimonio se realizó una ecografía con el especialista, la cual arrojó que el embrión no tenía vida.

“Fui a ver (al médico) y (mi hijo) no tenía latidos. Entonces fue como… triste. Los dos estábamos tristes y fue un proceso triste”, concluyó.

Hay que señalar que el ganador del capítulo fue Gustavo Becerra, al ser reconocido como el mejor anfitrión.