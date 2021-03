12 marzo, 2021 | Publicado a las 10:53

Pancho Saavedra en cuarentena tras PCR positivo de asesora del hogar: animador la cuida en su casa

Hace unos días Francisco Saavedra comentaba en su programa Socios junto a Jorge Zabaleta, que dos camarógrafos de Lugares que Hablan estaban en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de una persona con COVID-19.

“Oye, te cuento un secreto. ¿Te acuerdas que yo iba a estar en Chaitén hoy día? Dos camarógrafos de mi programa en cuarentena preventiva por contacto estrecho”, comentó el comunicador de Canal 13.

Y este viernes, en un contacto con el matinal Bienvenidos, el animador reveló que ahora él también se encuentra en cuarentena preventiva.

“Yo el viernes estuve grabando un matrimonio en Contra viento y marea y uno de nuestros camarógrafos de ese día, resultó positivo al COVID. En ese instante, mandaron a todas las personas que fueron contacto estrecho de él a una cuarentena preventiva. Ellos se hicieron el PCR y están todos negativos”, comenzó contando el animador.

En ese contexto, Saavedra se realizó también el examen a domicilio el martes pasado, y en ese momento le preguntó a su asesora del hogar, que vive con él y su pareja, si quería realizarse la prueba también, la que dio positiva.

“El día martes cuando vinieron a mi casa a hacer el PCR estaba mi asesora del hogar, que es parte de mi familia también, y yo le digo si quería hacerse el pcr y me dice ‘ya, me lo voy a hacer’; y fíjate que al otro día nos entregan los resultados y yo estoy negativo y ella me llama llorando que está positiva“, detalló.

“Y ella sí que es nuesto contacto estrecho, porque tomamos desayuno con ella, comemos con ella en la noche“, agregó el rostro de Canal 13.

Si bien la mujer se encuentra sin síntomas preocupantes, igualmente él la está cuidando y evaluando con un oxímetro de pulso, aparato que mide de manera indirecta la saturación de oxígeno. “Ahora nos toca a nosotros cuidarla a ella. Vamos y tomamos todas las medidas, el segundo piso se lo dejamos a ella, le llevamos su bandeja, pero uno siempre está con preocupaciones. Es una situación de mucha incertidumbre“, aseguró.

Cuarentena preventiva

Respecto al tiempo de su cuarentena preventiva, Pancho le preguntó al doctor José Miguel Bernucci presente en el programa, por qué su asesora podría estar de alta el día 10 de su cuadro viral y él debe cumplir 14 días igual de cuarentena.

Al respecto, el médico indicó que en las personas contagiadas que no han desarrollado complejidades -según la evidencia científica- la carga viral comienza a reducirse significativamente a los cinco días. “En general, las personas que desarrollan la enfermedad de manera leve, los grandes estudios han demostrado que la mayor cantidad de circulación viral se produce en las primeras 24 y 48 horas antes del contagio y hasta 72 horas después del contagio y ahí eso empieza a disminuir paulatinamente”.

No obstante, en los contactos estrechos la información no está tan clara sobre cómo se podría comportar el virus. “Como las cargas virales son más bajas, eventualmente ese espacio que hay entre el contagio y el desarrollo de la enfermedad, puede ser mayor y, por lo tanto, al ser mayor ese espacio uno debería esperar más para ver si es que se desarrolla o no la enfermedad y es por eso que a los contactos estrechos se les entrega 14 días de cuarentena, para asegurarse definitivamente que no van a desarrollar la enfermedad”, explicó el médico.