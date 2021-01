Una gran noticia recibió Daniel Fuenzalida en el inicio de 2021, ya que recientemente su madre María Teresa Ferdinand fue dada de alta desde la clínica, donde estuvo internada desde septiembre por un grave cuadro de coronavirus.

Sin ir más lejos, en varias ocasiones el animador había invitado a sus seguidores en Instagram y amigos a rezar por su progenitora, quien estuvo en coma inducido por un largo tiempo.

“Quiero agradecer el cariño de mi familia, son mi motor para todo lo que hago, finalmente pudimos celebrar todos juntos, mi mamá en casa y eso es gracias a todos ustedes”, escribió en redes sociales.

“Les agradezco por las cadenas de oración, las energías, y todo el cariño permitieron que mi mamá estuviera con nosotros, no tendré palabras en mi vida para agradecer”, agregó.

Una de las primeras veces en que el animador habló del delicado estado de salud de su madre fue durante la campaña Vamos Chilenos (Septiembre), cuando expresó que había hecho un esfuerzo para estar presente en la cruzada.

“Esto nos puede tocar, puede venir un rebrote, a esta enfermedad hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, porque además es una enfermedad, donde no solo sufre el paciente, sino también el familiar que sufre de manera particular, porque no hay mucha información y hay un aislamiento”, indicó.

“Represento a los familiares de las personas que tienen COVID-19 (…) me paro con mucha fuerza acá, para dar un empuje, para poder tener la fuerza (…) porque hoy, soy parte de (los afectados)”, añadió en ese entonces.