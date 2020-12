La noche del domingo Cecilia Bolocco fue víctima de una encerrona en la comuna de Vitacura, mientras viajaba en su vehículo junto a su hijo. Ese será un día que jamás podrá olvidar, así lo dejó ver en una entrevista con El Mercurio, donde relató cómo vivió los hechos.

La exanimadora y su hijo de 16 años Máximo Menem, regresaban de Argentina, cuando fueron emboscado. “Yo al comienzo creí que era un auto de la PDI que nos iba a controlar porque estábamos en toque de queda. Fue Máximo el que se dio cuenta de que esto era un asalto a mano armada y se abalanzó sobre mi cuerpo para protegerme mientras les suplicaba a los delincuentes armados que no abrieran fuego”, relató.

“(Maximo) Me cubría con su cuerpo bajo el volante, di marcha atrás y los delincuentes, mientras nos rodeaban hicieron dos disparos al aire. Afortunadamente, pude maniobrar en medio de la carretera y tomar (la calle) lateral de avenida Santa María para regresar a casa, suplicando a Dios que el tercer disparo no viniera hacia nosotros. Fue una pesadilla”, aseguró.

Cuando llegaron a su hogar, tomaron contacto con lo guardias de seguridad de la zona y con Carabineros.

Bolocco aseguró que le costará mucho recuperarse, pero está especialmente preocupada por su hijo adolescente. “Veníamos con una carga emocional muy grande, ya que habíamos viajado a Buenos Aires para que Máximo se pudiera despedir de su padre (Carlos Menem) que está agonizando”, agregó.

“Me angustia ver los extremos a los que estamos llegando. Me aflige sobremanera constatar lo que desde hace un tiempo venimos escuchando una y otra vez… no quiero ver a mi país así; a mí ya me sucedió, pero no quiero que esto les ocurra a otros. Es por eso que he dado esta entrevista exclusiva”, dijo.

La visita

“Carlos está inconsciente, pero para Máximo fue liberador y un momento muy especial, ya que finalmente pudo tener un momento a solas con él”, afirmó.

No obstante, Bolocco no pudo ingresar a visitar a su exmarido, pese a que aseguró que le habría gustado hacerlo.