23 diciembre, 2020 | Publicado a las 09:44

Gisella Gallardo increpó en vivo a Cecilia Gutiérrez por rumor sobre Pinilla: "Estás inventando"

Lo que comenzó como un enfado de Gisella Gallardo el pasado domingo, terminó por hacer explotar a la modelo la noche de este martes. Todo por un supuesto alejamiento con su pareja, Mauricio Pinilla, que dio a conocer Cecilia Gutiérrez en redes sociales.

Recordemos que el fin de semana, Gallardo compartió unas stories de Instagram, en donde la exintegrantre de Me Late, le consultaba por un rumor. “Nos dicen que estás distanciada de Mauricio, bueno, incluso se dejaron de seguir en Insta, quería saber tu versión”, le consultó la comunicadora.

La respuesta de Gisela no se hizo esperar: “Cecilia, broma que me escribes por esto un día domingo… no sabía que uno estaba obligado a seguirse en redes sociales”, comenzó diciendo, para luego agregar enfática que “omitiré porque no me interesa que se hable de mi vida”.

“Tengo tres hijos que saben leer y no me interesa que lean estupideces”, cerró el episodio en aquella oportunidad, que este martes vivió un nuevo y álgido capítulo, en momentos en que Gutiérrez hacía un Live en Instagram, en donde se volvió a referir a este trascendido.

Nuevo cruce

En la transmisión, Ceclia hizo referencia a Fabiola, hermana de Gisella, y que escribe historias ficticias en un blog, en donde una le llamó particularmente la atención, titulada ‘Jugando a las cambiaditas’.

Fue ahí cuando Gisella Gallardo le mandó una solicitud de conexión, la cual aceptó. Ella la acusó de estar “inventando” información. Incluso la misma Fabiola fue parte de la transmisión.

“Lo que estás hablando son puras pelotudeces. Tú quieres fama a costa de otra gente. Yo escribo hace diez años, entonces no hables tonteras, informa”, dijo la hermana de Gisella Gallardo, visiblemente molesta.

Luego, vino la réplica de la esposa de Mauricio Pinilla. “Déjate de hablar estupideces, porque tengo 3 niños y de verdad toma peso a las cosas que hablas, estas inventando una cosa totalmente familiar porque me podría haber distanciado de Mauricio por mi hermana, por un rollo que ni siquiera entendí”, lanzó, mientras Gutiérrez le decía que era importante que tuviera la posibilidad de hacer su descargo.

“¿Así reporteas tú? ¿Si los famosos se siguen o no? Te estoy desmintiendo totalmente Cecilia, porque estás hablando puras estupideces. No estoy distanciada de Mauricio y si lo estuviera es problema mío”, dijo indignada.

Por último, Gallardo dijo que la situación era particularmente delicada, puesto que fue su hija de 15 años, quien le avisó que hablarían de sus padres en el Live.

“Mi hija tiene 15 años recién cumplidos y le avisaron sus amiguitos que tú ibas a hablar de esto. Ten un poco de prudencia porque la farándula cruda ya se terminó“, sentenció, mientras Cecilia Gutiérrez, le agradeció que aclarara los rumores.