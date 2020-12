Esta semana se dio a conocer una nueva arista del Caso Viñuela, luego que el grupo controlador de Mega apelara al fallo del CNTV y descartara tener responsabilidades en lo que ocurrió en el set de Mucho Gusto con el camarógrafo José Miranda. En este sentido, Patricia Maldonado entregó su apoyo al animador.

En su programa Las Indomables, Maldonado criticó la determinación que tomó el grupo Bethia y Mega, canal con el que tuvo contrato hasta fines de este año.

“Estoy escuchando atentamente porque me provoca mucha pena por José Miguel. Porque si él es responsable, tendrá que asumirlo, lo tengo claro, pero también es penoso que un canal se desmarque de esa manera estando la persona adentro del canal, me provoca penita”, sostuvo.

Asimismo, la opinóloga aseguró tener dudas respecto a lo que pasó ese día en el set, donde además de Viñuela estaban las tres animadoras y el equipo de producción.

“¿Qué pasó del productor de piso? ¿Por qué no se metió el productor de piso? Que siempre están pendientes de lo que uno habla, dice o actúa. Son muchas dudas las que a mí me quedan”, sentenció.

Por su parte Catalina Pulido también criticó a la señal privada de televisión, indicando que “no debiesen quitarse responsabilidad”.

“Me voy a hacer responsable de lo que voy a decir. Puede ser que Bethia no tenga nada que ver, que Mega no tiene nada que ver, pero desgraciadamente esto se emitió por sus señales, entonces no pueden salirse de toda responsabilidad. No debiese”, indicó.

Hay que señalar que Maldonado y Viñuela compartieron labores por varios años en el espacio matinal de Mega. No obstante, la panelista salió del espacio a fines de 2019, con el Estallido Social.

Por su lado, el comunicador dejó la animación del bloque en julio de este año, cuando ocurrió el incidente con el camarógrafo José Miranda. Hasta ahora sólo ha tenido apariciones esporádicas.