No caben dudas de que 2020 será uno de los años más difíciles que se recuerden a la posteridad, básicamente por la pandemia y todos los efectos que ésta ha traído. En este contexto, muchas son las personas que agradecen tener buena salud.

Uno de ellos fue el actor chileno Benjamín Vicuña, quien el pasado fin de semana cumplió 42 años de vida. Aquel suceso lo celebró en compañía de toda su familia.

Es por eso que el actor decidió realizar una extensa reflexión a través de su cuenta de Instagram, donde describió cómo fue este último año de vida.

“Un año en blanco y negro. Un año más de luces que de sombras. No es un año más. El cumpleaños sin año, el año que no fue y que nos robó casi todo. El año en donde nos sentimos tan chicos y no pudimos ser libres. El año que nos sacudió por completo y nos hizo llorar, el año que no tiene nombre”, inició.

“Son 42 los que cumplí y espero que vuelvan los abrazos y la confianza, que vuelva el teatro lleno. Quiero recordar este año como un año bisagra en mi vida, el año del nacimiento de mi hijo menor, amado Amancio, el año donde se detuvo el tiempo pero no el amor”, agregó.

Asimismo, también dedicó unas líneas para su grupo familiar, el cual está compuesto por su pareja, Eugenia “China” Suárez, y sus hijos: Benito, Beltrán, Bautista, Rufina , Magnolia y Amancio.

“Gracias vida por lo recorrido y por darme más, gracias por sentir el viento en la cara y llorar de emoción, gracias por la risa contagiosa de mi hijos, por el olor a pasto y por cada segundo que transitamos sin un rumbo claro. Y gracias por todo el amor que sin duda es la luz que ilumina cada rincón de la historia”, concluyó.

Hay que señalar que el actor celebró sus 42 años en su residencia de la ciudad de Buenos Aires, en la cual Suárez organizó una fiesta para algunos invitados y medidas propias de la pandemia.