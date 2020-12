28 noviembre, 2020 | Publicado a las 11:15

Actor Gustavo Becerra y cómo lo afectó la pandemia: "Fue un gran remezón a nivel interno"

Pese a su salida adelantada de Morandé con compañía, como todo el elenco, al actor Gustavo Becerra afortunadamente no le ha faltado el trabajo.

En conversación con Página 7, comentó que “estoy en proyectos online para empresas, especialmente trabajando en eso”.

Sumado a lo anterior, está en una compañía “que se formó con Carola Varleta, Boris Quercia, María José Bello, Carola Paulsen, Ricardo Vergara. Hicimos una primera obra que se llama Chile vota, justo el día anterior a las votaciones; y ahora estamos con la Fiesta Zoom, también para empresas y, eventualmente, para hacerla en plataformas online”.

Su proyecto musical y otros trabajos

Pero lo anterior no es lo único que mantiene ocupado a Becerra, pues “además estoy con mi proyecto musical Swing del mono y haciendo música en bares, con un percusionista llamado Pablo Monardi. Armamos un proyecto pequeño que se llama Son dos y en el cual también incorporamos en una segunda versión a Germán Silva. Hacemos una rutina de humor que se llama La cumbia stand up, en la cual hago stand up y cumbia con contenido”.

Según nos contó, “hay varios proyectos que están en carpeta. Tuve la suerte de grabar para Comedia Play mi rutina de stand up, que está anclada para On Demand, para que la pueda ver gente en cualquier momento. Es un trabajo bien hecho que quedó súper bien grabado, que tiene rutinas actuales y antiguas”.

En estas rutinas, el actor toca temas relacionados al estallido social y la pandemia: “Le doy una vuelta más amable al sistema… hablo de que finalmente me agradó el tema de estar encerrado”.

La pandemia en lo personal y retiro del 10%

“Con respecto a la pandemia en sí, ha sido todo un trabajo en lo personal de conectarse con otras cosas y una reflexión bien profunda acerca de las opciones de vida y las prioridades, creo que a todos nos ha remecido este año desde el estallido y todo lo que es la pandemia. Fue un gran remezón a nivel interno”, reconoció.

Gustavo Becerra también nos entregó su opinión -bastante crítica- sobre el retiro del 10%, el que aprueba totalmente: “Personalmente también lo necesito porque me sirve para generar nuevos proyectos para la gente que trabaja conmigo y así poder ayudar”.

“Siento que el 10% es lo mínimo que se debería dar, siento que no se han activado un montón de otras cosas; la clase política en general ha llegado tarde a todo. Tiene atrasado, por ejemplo, lo del Royalty, que debió haberse tratado en 2010, falta un impuesto fuerte a las mineras; las carreteras se volvieron a concesionar por 20 años, creo que hay un montón de lucas en otros lados que no se están tomando y eso hace que, finalmente, el tema del 10% sea una bicoca”, comentó.

Recordemos que la propuesta de retiro presentado por los diputados pasó a Comisión Mixta. En tanto, la del Gobierno volvió a la Cámara de Diputados porque tienen que modificarse los artículos que se rechazaron.

Morandé

Debido a la pandemia el programa conducido por Kike Morandé no pudo salir al aire en vivo como acostumbraba. Pese a ello la productora le siguió pagando al elenco, terminado el contrato un mes antes.

“El contrato se acortó, más que se haya terminado, porque todos los años se renueva, simplemente se adelantó un mes”, explicó.

Así también destacó el apoyo de Kile: “El Kike se portó muy bien con todo el elenco, nos tuvo con sueldo todo el año, sin trabajar nada prácticamente, así que solo buena onda con Kike 21 y él”.

Pese a que ya no trabajan juntos por ahora en TV, Gustavo sigue ligado laboralmente a sus compañeros del programa.

“Con mis excompañeros he podido lograr algunos proyectos, yo trabajo principalmente con Humberto Espinoza. Armamos un proyecto que se llama Patrañeros, que queremos volver a hacer shows en vivo, o sino híbridos. En eso estamos y esperando que se puedan seguir abriendo algunos escenarios”, comentó a nuestro medio.

Finalmente y sobre cómo ve el futuro de la comedia, expresó que “está bien complicado yo encuentro. Si bien es cierto hay muchos que atinaron con hacer un show online, hoy en día se está volcando a fortalecer las redes sociales”.

“En lo personal es lo que yo recién entendí, yo como que tenía mis seguidores y con eso me quedé hace más de un año, así que estoy esperando fortalecer y empezar a activar más mis redes sociales”, cerró.