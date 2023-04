Decenas de fanáticas llegaron hasta la embajada de Corea para realizar una ‘velatón’ en honor al cantante Moon Bin, integrante del grupo de K-pop Astro, quien fue encontrado muerto este miércoles.

Sin embargo, el evento tuvo un tenso momento cuando las fanáticas quisieron expulsar a dos vendedoras ambulantes que llegaron hasta el lugar para vender mercancía del músico, hecho que acabó en una agresión a uno de los asistentes.

La cita, que fue creada por el fan club chileno de la banda, juntó a diferentes fanáticas en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana, quienes buscaron compartir y recordar a Moon Bin con fotos, flores y globos.

Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por las propias usuarias en redes sociales, llegaron hasta el lugar dos personas a vender llaveros con el rostro del ídolo, hecho que no fue de agrado de las fanáticas.

“No sé cómo se les ocurrió que lo que hicieron está bien, al momento de hablarles decían ‘pero un recuerdo del momento"”, narró uno de los cibernautas, apuntando que pese a que les pidieron que se retiraran, el hecho fue escalando.

“Lo peor de todo esto es que se tuvo que llegar a los golpes para que estas dos personas se fueran, imaginen estar en una situación tan triste y que nos expongan a una situación así, el colmo de la indolencia”, lamentó.

“Es tan decepcionante e inquietante. Les pedimos educadamente que dejaran el lugar, aun así, fueron irrespetuosas y violentes, incluso nos atacaron con una mesa”, escribió otra usuaria en sus redes sociales.

ppl selling stuff at the moonbin Memorial event held by the fans, it's so disappointing and disturbing. we asked them politely to leave the site, but still, they were disrespectful and violent. they even attacked us with a table. https://t.co/vpaG3xRM3v

— 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊 ✨️ (@yunhie_mp) April 20, 2023