Este jueves se dio a conocer que un integrante del famoso boygroup de K-Pop EXO, Kim Minseok, conocido por su nombre artístico Xiumin, dio positivo a covid-19, por lo que ha suspendido todas sus actividades.

Según informó el diario surcoreano The Korea Times, la agencia del artista, SM Entertainment, dijo que Xiumin se realizó un examen la semana pasada, el cual había dado negativo, y que recién estos días comenzó a sentir malestar, lo que lo motivó a tomarse otro PCR.

Esto significa que el resto de los integrantes activos de EXO en Corea del Sur también están en evaluación médica y a la espera de los resultados de sus pruebas: D.O (Do Kyungsoo), Kai (Kim Jongin) y Sehun (Oh Sehun).

De momento, esos artistas también han cancelado sus agendas y se encuentran en cuarentena, al igual que todos los empleados relevantes de la compañía que tuvieron contacto con ellos.

The Korea Times añade que este jueves se reportaron 1.776 casos de covid-19 en el país, siendo el segundo día en que se superan los 1.700.

En total, la nación asiática ha presentado 205.702 casos desde el inicio de la pandemia.

Recordemos que EXO tiene nueve integrantes en total, pero uno (Lay) se encuentra en China y los otros cuatro (Suho, Chen, Baekhyun y Chanyeol) están haciendo el servicio militar obligatorio para hombres surcoreanos en este momento.

En junio pasado, EXO tuvo su último lanzamiento musical como grupo, con la publicación del mini álbum Don’t Fight the Feeling, justo antes de que Chanyeol y Baekhyun ingresaran al servicio militar, que dura casi dos años.