El mega boygroup de K-Pop EXO se encuentra en preparación para su comeback luego de un año y medio ausentes, en que sólo han realizado lanzamientos de solistas y subunidades, sin uno como agrupación completa.

Desde hace varios días están publicando nuevas fotografías y videos como adelanto para Don’t Fight the Feeling, un álbum especial que llega a pocas semanas de que el grupo celebrara el noveno aniversario desde su debut.

Algunas sorpresas y controversias han ocurrido sobre la marcha, como el anuncio de que el integrante chino, Lay, participará del disco, aunque a distancia. Recordemos que cesó sus actividades con EXO desde hace unos años, en medio de tensiones políticas que atraviesan China y Corea del Sur hasta la actualidad.

Para este álbum, el concepto del boygroup será una continuación de The War: The Power of Music, su álbum de 2017 en que presentaron una historia con tintes de ciencia ficción, y que ahora tendrá una segunda parte.

Luego de que el lunes publicaran fotografías conjuntas de Baekhyun y Xiumin, este martes EXO ha sorprendido con un ship muy popular entre los EXO-L: Oh Sehun y Kai (Kim Jongin) han aparecido juntos en las imágenes promocionales.

Los cantantes, que los fans “shippean” bajo el nombre de Sekai o Kaihun, se han tomado fotos el uno al otro, que han publicado para sus seguidores. Además, aparecen juntos en algunas capturas. A continuación les dejamos la tierna sesión.

Don’t Fight the Feeling de EXO será lanzado el 7 de junio.