El popular videojuego del 2013, Beyond: Two Souls, será adaptado a una serie de televisión producida por Pageboy Productions, la productora de Elliot Page, quien previamente protagonizó la historia. El juego se centra en Jodie Holmes, interpretada por Page, una joven vinculada a una entidad llamada "Aiden" con poderes telequinéticos y conexiones con el mundo de los espíritus.

El popular videojuego Beyond: Two Souls, del 2013, tendrá su propia adaptación a serie de televisión y será producida por Pageboy Productions, productora de Elliot Page, quien previamente protagonizó la historia.

Beyond: Two Souls trata sobre Jodie Holmes, interpretada por Page, una niña que, desde que nació, está vinculada a una rara entidad llamada “Aiden”.

Se trata de un ser intangible con poderes telequinéticos que además puede hacer que Jodie tenga contacto con el mundo de los espíritus. El juego trata temas como el inframundo y qué hay más allá de la muerte.

Inicialmente, Jodie es una niña bajo el cuidado de un científico (interpretado por Willem Dafoe), luego crece y es reclutada por la CIA, pero termina desertando y se convierte en una fugitiva mientras intenta descubrir qué hay detrás de su vínculo con Aiden.

El videojuego, desarrollado por Quantic Dream SAS, tuvo un amplio éxito en su momento y fue elogiado por su enfoque cinematográfico y las actuaciones de Page y Dafoe. “Filmar el juego fue una de las experiencias actorales más desafiantes y satisfactorias de mi carrera”, dijo Page en declaraciones a Deadline.

“La rica narrativa y la profundidad emocional de la historia nos ofrecen una base fantástica. Queremos crear una visión única de los personajes y sus viajes que resuene entre los fanáticos y los recién llegados“, expresó.

Por el momento se desconoce si es que Elliot Page y Willem Dafoe volverán en sus roles como actores, además, el proyecto aún está en etapa temprana.

Asimismo, colaborarán con el guionista y director del juego, David Cage. “Estamos absolutamente encantados de colaborar de nuevo con Elliot Page en este proyecto. Me quedé impresionado por su actuación en el juego y no podía pensar en nadie más que pudiera contar esta historia con la misma pasión en otro medio”, manifestó.

La adaptación de Beyond: Two Souls llega justo en un momento clave donde ya algunas historias que ya pasaron de la consola a la pantalla lograron éxito mundial, como han sido The Last Of Us o Fallout.

“Beyond: Two Souls es un juego muy especial para millones de jugadores de todo el mundo que se emocionaron con la historia de Jodie y Aiden, y su viaje en la vida y más allá. Sé que Elliot tiene todo el talento y el instinto para convertirlo en algo realmente único en la televisión”, concluyó Cage.