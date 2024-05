Nicholas Galitzine será el encargado de interpretar a He-Man en la nueva película de Masters of the Universe, producida por Amazon MGM Studios y Mattel, con dirección de Travis Knight y guion de Chris Butler. Tras años de incertidumbre con cambios de compañías productoras, se espera que esta versión logre resaltar la popularidad del actor y redimir el fracaso financiero de la película de 1987. La trama se centrará en el príncipe Adam de Eternia convirtiéndose en He-Man para enfrentarse al malvado Skeletor y descubrir su verdadero destino.

Finalmente se conoció quién será el actor que interpretará a He-Man en la nueva película de Masters of the Universe.

Se trata ni más ni menos que de Nicholas Galitzine, quien terminó de promocionar hace pocas semanas su nueva película para Prime Video, ‘La idea de ti’, donde comparte protagonismo con la oscarizada Anne Hathaway.

La producción de la película estará a cargo de Amazon MGM Studios y Mattel, la misma que acompañó la producción de Barbie.

La dirección de esta nueva entrega quedó en manos de Travis Knight, quien dirigió Bumblebee y Kubo y la búsqueda del samurái, según señala Infobae, mientras que el guion lo escribirá Chris Butler.

El proyecto se ha mantenido en una nebulosa durante los últimos 20 años. Primero lo iba a concretar Warner Bros y Sony, pero como no prosperó, lo iba a tomar Netflix. Esta última compañía también desistió en 2023, por precauciones presupuestarias.

La compañía buscará aprovechar la popularidad de Galitzine para promocionar esta nueva versión de Masters of the Universe y no repetir el rotundo fracaso que significó la película de 1987, con un joven Dolph Lundgren que se encontraba en el peak de su carrera.

El filme no convenció y tuvo una pobre recaudación de 18 millones de dólares, pero su costo fue de 22.

Infobae señala que según una sinopsis previa del estudio, la película se enfocará en el príncipe Adam de Eternia, quien siendo niño se estrella contra la Tierra en su nave espacial (sí, similar a Superman). Años después, y ya como He-Man, vuelve a su planeta y salvarlo del malvado Skeletor, por lo que deberá descubrir su pasado y convertirse en un guerrero.