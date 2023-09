Si eres de las personas que se fija en los detalles, seguramente alguna vez notaste que en la mayoría de las películas o series de Hollywood, los personajes usualmente leen el mismo periódico.

No se trata de un error en la matrix, sino que de una tradición que responde a una cuestión económica, pero también a la historia de una imprenta que lleva más de 100 años trabajando en la meca del cine.

Esta imprenta creó un periódico que terminó cambiando la historia de muchas series y películas, pero no es solo diarios los que crea.

Se trata de una empresa que abastece de implementos que marcan la historia en la gran mayoría de los films de Hollywood. Conoce aquí quienes son.

¿El mismo periódico en todas las series y películas de Hollywood?

Tal como pudiste ver en la imagen principal, Cuba Gooding Jr lee en “Nido de Cuervos” exactamente el mismo periódico que Ed O’Neill en “Casado con Hijos”, el mismo que luego también leyó en Modern Family.

Pero, ¿cómo un diario duró tantos años?, la respuesta no está en cuántos duró, sino que cuántos periódicos se imprimieron, que sirvieron para estas tres producciones de Hollywood tan diferentes y distantes en tiempo.

La verdad es que todos leen efectivamente el mismo periódico, pero no se trata de una casualidad, sino que de un diario que todas las producciones de Hollywood usan para sus escenas.

Se trata de un ejemplar que se generó en los años 60 que se vendió como “periódico de época”, con la portada en blanco, para que se personalizara de acuerdo a las necesidades de cada producción, aunque el interior y la contraportada siempre son idénticos, consignó Cultura Fotográfica.

El costo era de 15 dólares y su mayor atractivo es que está libre de derechos de autor, es decir, sus “noticias” son inventadas y no han cambiado en décadas.

Con este periódico, al adquirirlo, los estudios se ahorran el pago de cientos de dólares en derechos de autor a cada empresa de medios por usar sus noticias.

Por lo mismo, los estudios conseguían este periódico y lo reutilizaban o volvían a comprar, el mismo una y otra vez, siempre a la misma empresa Earl Hays Press.

Esta es una imprenta que comenzó sus operaciones en 1915, con el propio Earl Hays a la cabeza, quien comenzó a crear un legado en Hollywood con una empresa familiar que lleva tres generaciones entregando insumos a la industria audiovisual.

Earl Hays Press: la empresa que abastece a Hollywood

El periódico que puedes ver en No country for old men, Power Rangers Zeo, Dallas, Casado con Hijos, Angel, Charmed, Six Feet Under o Malcom in the Middle viene de esta empresa familiar que lleva más de 100 años en Hollywood.

Ralp Hernández, el actual propietario de la imprenta, contó como comenzó Earl la empresa, dibujando placas de los vehículos que veía en sus viajes por el mundo, lo que le dio la idea para poner en marcha esta empresa.

Hernández comenzó a trabajar en 1963 en Earl Hays Press, el lugar donde ahora también están sus hijos y nietos produciendo placas de vehículos, periódicos, revistas y todo lo que puedas imaginar para las películas y series de Hollywood.

En el video, realizado por Dose., muestra su taller donde se pueden apreciar cientos de piezas de imprenta, destinadas a copiar cualquier cosa que puedas imaginar, desde un diario en el Nueva York de los 70 hasta el documento más preciado para la CIA o el FBI.

“La tienda probablemente tenga quizás tres, cuatro o cinco mil formas diferentes de telegramas, revistas, periódicos, placas patentes para diferentes estados, dinero falso, desde los años 20 hasta hoy”, destaca el dueño de la histórica imprenta.

Esta empresa es la que hizo el collage de portadas de diarios que aparece en el principio de “El Padrino”, algo que recuerda contando como fue el proceso, buscando los periódicos de la época, asegurando de copiar exactamente lo que había en ese momento.

Un periódico, revistas, libros, etiquetas ellos son únicos en Hollywood

Cineastas y directores tienen cientos de empresas disponibles para poder tomar copias de libros, revistas o cualquier elemento gráfico que vaya en sus producciones.

Sin embargo, continúan eligiendo a Earl Hays Press, porque se caracterizan por hacer un trabajo perfecto y en ese sentido, Hernández, consigna que es la preproducción lo que hace que su producto sea impecable.

Realizan un trabajo meticuloso para obtener los elementos gráficos perfectamente falsos, considerando que hay leyes que impiden que se copien algunas cosas para películas o series.

En esa línea, Hernández señala, “es sorprendente que muchos directores se preocupan más que nada por lo auténtico que se ve lo que están filmando y eso es por lo que trabajamos”.

Tan limpio es su trabajo que incluso trabajaron con el FBI haciendo documentos de identidad falsos que la policía utilizaba en sus redadas antidrogas. Esto les valió tener buenas relaciones con las autoridades y acceder a diseños oficiales que no son tan fáciles de conseguir para cualquier empresa.

El silencio es una buena forma de funcionar

BBC destaca que en general, Ralp y su empresa no dan muchas entrevistas ni dejan que muchos conozcan su imprenta, puesto que saben que si algunos de sus documentos caen en manos equivocadas, pueden poner en riesgo su trabajo.

Una anécdota que cuenta es que en un momento, un director quería dinero muy real para una escena de poker para “The Cincinnati Kid”.

El empresario contó: “El Servicio Secreto los refrendó, pero luego el dinero comenzó a aparecer por todo el mundo pese a que tenían números de serie idénticos y llevaban nuestra firma, no la del tesorero de Estados Unidos”.

Es por eso que junto al Servicio Secreto llegó a la imprenta y quemaron todos los billetes falsos en el patio del lugar, la situación fue tan grave que incluso se llevaron las cenizas.

Sin embargo, ellos continúan funcionando, aunque siempre están claros de que el avance de la tecnología los podría sacar del juego, sin embargo, están seguros de que Hollywood los extrañará.