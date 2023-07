Este jueves se estrenó Barbie, película protagonizada por Margot Robbie que no solo ha marcado las tendencias, sino que además acabó siendo aplaudida por la crítica en sus primeras horas.

Además de su propia historia, la elección de Greta Gerwig por elegir a Robbie también fue elogiado por el público, papel que la intérprete adoptó por completo, llegando al nivel de imitar diferentes looks de las Barbies a lo largo de la promoción de la cinta.

Y es que en total, Margot Robbie ha adoptado una docena de vestimentas inspirada en la muñeca de moda, transparentando su amor por el popular personaje de la muñeca.

Sin embargo, Robbie no solo se mostró escéptica a la idea de parecer la muñeca antes de la cinta, sino que incluso habría hecho un gesto de rechazo, o al menos así quedó registrado años atrás, cuando Barbie todavía no comenzaba a realizarse.

Específicamente, en el video Robbie comparte con Brad Pitt durante la promoción de Once Upon a Time in Hollywood, momento en el que el protagonista de la cinta habría hecho una predicción sobre el destino de su compañera.

Durante el fin de la entrevista, su entrevistador quiso saber sobre qué hacían en su vida una vez estaban “lejos de las cámaras”, a lo que Pitt comenzó a comentar que vivía su vida como una persona normal.

“Siempre pienso que la vida va primero y el trabajo después (…) Disfruto de los asados, como la gente normal”, reflexionó el actor, a lo que entonces se quedó mirando a su compañera de película.

“Eres como una Barbie”, comentó, a lo que Robbie no evita hacer una mueca de disgusto.

“No. No Barbie”, menciona Robbie a modo de reclamo, a lo que el periodista decide dar fin a la entrevista.

Finalmente, un usuario compartió en sus redes sociales el extracto de aquel video, cosa que rápidamente comenzó a circular por todo internet, debido a no solo la predicción de Pitt, sino que también por la reacción de la intérprete.