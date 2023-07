Nathan Fillion suma diferentes historias en sus décadas de carrera en el cine y la televisión, entre anécdotas, su amistad con James Gunn, y sus proyectos en DC y Marvel, el actor estadounidense volvió a usar su uniforme policial para el estreno de la quinta temporada de The Rookie.

“El año pasado cumplí 30 años en este negocio. Siento que he tenido mucha práctica en mi trabajo y podría decir que este es probablemente el mejor trabajo que he tenido. Mi día a día es muy relajado, es muy sencillo porque puedo confiar plenamente en el equipo”, confiesa a BioBioChile el intérprete.

“Hacer un programa de televisión no es fácil, pero siento que estoy en uno de los mejores equipos que se pudo haber formado. Es por eso que The Rooke se transformó en el trabajo menos desafiante que he hecho, a la vez que ha sido el que más me ha dado”, añade.

Un paso entre superhéroes

Poco antes de la llegada de la nueva temporada, Fillion tuvo una destacada aparición en la pantalla grande durante Guardianes de la Galaxia Vol. 3, invitado por el propio director de la cinta, James Gunn.

Ahí, Fillion interpreta a Master Karja, el jefe de seguridad de Orgocorp, una compañía especializada en implantes orgánicos y modificaciones genéticas.

“Mi buen amigo James Gunn tiene un hábito de ponerme en cada película que él hace, aunque espero que nunca rompa ese hábito”, comenta entre risas recordando la experiencia.

Sin embargo, más allá de las actuaciones o la preparación para la cinta, Fillion destaca una cosa en particular: el traje que debió usar en la cinta.

“James me llamó y me dijo ‘no puedo esperar a que vengas y hagas esta nueva cosa, vas a amarlo, porque es muy divertido’. Cuando llegué, me mostró el disfraz, que se veía como una gran canasta de pan, él me dijo que parecía una gran bolsa de insectos”, recuerda entretenido.

“Es un traje muy singular, y la historia completa es muy extraña”, comenta aún entre risas, asegurando que, al llegar al estudio, Gunn le dijo “este es tu traje, vas a colgar por el techo y debes nadar en el aire”.

“De todas formas fue un absoluto placer poder ser capaz de participar en esa película, con personajes que amamos tanto. Además, el hecho de que me hayan puesto este pequeño gancho en la espalda y te lancen al techo… fue una aventura, por decir lo mínimo”, recordó.

Sin embargo, sus apariciones en los mundos de superhéroes no se restan a aquel personaje secundario, debido a que también estuvo presente en la primera cinta de Guardianes de la Galaxia, donde hizo a uno de los monstruos a los que se enfrente Starlord.

Asimismo, esta semana se confirmó que será la voz de Linterna Verde en la cinta Superman Legacy, que será también será dirigida por James Gunn. Anteriormente, había interpretado al mismo personaje para la película animada Liga de la Justicia: El trono de Atlantis.

Otros proyectos que suma en DC y Marvel se encuentran el villano TDK de The Suicide Squad, Wonder Man en la serie M.O.D.O.K., la voz de Steve Trevor en Wonder Woman, entre otros.

Nathan Fillion y lo que se viene para The Rookie

En un mundo más realista se encuentra The Rookie, donde Fillion interpreta a John Nolan, un hombre pasado de los 35 años que quiere ser policía, por lo que se muda a Los Angeles, el único lugar del país que acepta entrenar a novatos con su edad.

“Este ha sido un viaje increíble. John Nolan ya no es exactamente un novato, pero ciertamente se dio cuenta de que ahora tiene una vida que continúa sorprendiéndolo. Nunca sabes qué será lo que llegue en las llamadas por la radio, y creo que eso es lo que nos mantiene atentos: el no saber qué puede pasar”, explica.

Sobre lo que llegará en la quinta temporada, que ya está disponible en Universal TV, Nathan Fillion promete el regreso de “viejos rostros” en el programa, entre ellos, Oscar Hutchinson, un delincuente conocido en la serie por sus múltiples intentos de fuga.

“A John realmente no le agrada Oscar, esos dos son sujetos completamente opuestos, pero ver a Matt (Glave) interpretar a Óscar es un placer”, afirma.

“Por otro lado, Rosalind Dyer también volverá. Nuestra asesina en serie pelirroja que es tan increíblemente brillante y malvada”, adelanta, para entonces, asegurar que “para el fin de la temporada introduciremos a un nuevo villano”.

Al respecto, afirma, será “alguien de quien realmente no estamos preparados. Es oscuro, es intenso… Creo que el final de esta temporada será probablemente uno de los mejores de The Rookie que hemos hecho”.