Fue a fines de marzo cuando Disney Plus estrenó Pacto de Graduación, nueva comedia romántica juvenil que pone en el tapete cómo son las relaciones sociales y amorosas entre adolescentes.

Esta en particular deja en escena a una joven llamada Mandy Yang (Peyton Elizabeth Lee), quien junto a su amigo Ben (Milo Manheim) viven sus últimos días de secundaria.

Como siempre ocurre, los pensamientos de la mayoría de los estudiantes están puestos en el famoso baile de graduación. No obstante, Mandy va más allá y tiene como objetivo entrar a la Universidad de Harvard.

Pero aquello en un inicio se ve frustrado, porque la joven sólo queda en lista de espera. Ante esa situación ella está dispuesta a hacer lo que se necesario, incluso romper sus prejuicios.

Es así como Miss Chen (Margaret Cho) le da una idea: ser tutora de uno de los alumnos más populares de todo el colegio. Se trata de Graham Lansing (Blake Draper), quien es guapo, atlético, y no tiene un gran rendimiento académico.

Graham también es hijo de un senador de aquel estado, que además fue alumno de Harvard en su juventud. Lo anterior puede traerle varias ventajas a la muchacha.

Es así como ella acepta este trabajo y, en el camino, se da cuenta que el estudiante es una persona muy distinta a lo que ella creía en un inicio.

Detalles de Pacto de Graduación

BioBioChile tuvo la oportunidad de conversar sobre esta película con Margaret Cho, quien entregó algunos detalles interesantes sobre la trama principal y enseñanzas.

¿Cuál es la gran diferencia entre esta cinta y otras como High School Musical?

“Siento que Pacto de Graduación está muy adecuada para su época, ya que agrega aspectos más relacionados a lo que se vive hoy en día”.

“Se habla abiertamente de feminismo, hay personas abiertamente homosexuales, se muestran parejas del mismo sexo, etc. No digo que hace 10 años aquello no se viera, pero en esta ficción todo se nota mucho más natural”.

¿Cómo sientes que se muestra el feminismo en la cinta?

“En la idea de mostrar a mujeres que son empoderadas desde muy pequeñas, con metas, con anhelos. Además de poner el foco en una historia que tiene el mensaje que una mujer también puede ser la heroína de un hombre en problemas”.

¿Ves a Miss Chen como una mentora de Mandy?

“Creo que ante todo es un personaje muy sincero a la hora de aconsejar a Mandy. Varias personas me han dicho que les gustó Chen porque les recordaban cómo eran sus relaciones con los tutores en la escuela. Yo creo que lo que la hace especial es que siempre tenía una palabra de aliento, sin dejar de ser realista y tremendamente graciosa”.

¿Por qué debería ser vista Pacto de Graduación?

“Los adultos porque tiene muchas cosas relativas a cómo eran las relaciones en la secundaria en los 80 (ríe). Pero más allá, fue un proyecto que me gustó porque te ofrece una perspectiva más positiva y rupturista sobre los adolescentes”.