Para la mayoría de los chilenos, los Viernes Santos es significado de un sólo panorama: ver Jesús de Nazareth. Y es que por más de 30 años, TVN ha emitido la miniserie sin falta y ya es una tradición. Sin embargo, para las nuevas generación que no siguen el legado de sus padres, los streaming también presentan ciertas alternativas.

En la última década, Hollywood se ha encargado de realizar megaproducciones con historias bíblicas o han reinventado películas que fueron éxito en el pasado. Sin mencionar, una que otra historia que más de una lágrima puede sacar hasta al más rudo.

En Netflix, por ejemplo, se puede encontrar la versión de 2014 de Noé , la que reinterpreta la historia que la mayoría conoció siendo niño sobre El Arca de Noé.

Dirigida por Darren Aronofsky (Black Swan) y protagonizada por Russell Crowe y Emma Watson, el filme contó con más de 125 millones de dólares de presupuesto, el cual fue recuperado con creces en pocos meses, reuniendo más de USD $362 millones.

La película muestra las difíciles decisiones que tuvo que tomar Noé para sobrevivir el diluvio que Dios le había anunciado. Sectores musulmanes, sin embargo, se dedicaron a criticar y acusar al filme de pasar a llevar las escrituras de la Biblia, causando gran polémica.

Si estás de humor para una maratón, la misma plataforma ofrece la serie Mesías, una producción que sigue a un oficial de la CIA investiga a una figura carismática cuyos seguidores creen que puede hacer milagros, mientras que autoridades lo consideran “terrorista”.

Protagonizada por Mehdi Dehbi y Michelle Monaghan, la apuesta -considerada una de las más controvertidas de Netflix- fue boicoteada de parte de grupos musulmanes que consideran que su argumento usaba de mala forma la religión y sus planteamientos.

En tanto, para los amantes del cine clásico, tanto TVN como HBO MAX ofrecerán Ben Hur, estrenada en 1959 y la película con mayor presupuesto de su época. Basada en la novela homónima escrita por Lewis Wallace en 1880, los papeles principales fueron interpretados por Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet y Hugh Griffith.

También como miniserie de seis capítulos, HBO MAX tiene en su catálogo The Passion, una producción que cuenta los últimos días de Jesús, desde su entrada a Jerusalén hasta la resurrección.

Realizada por BBC One, la apuesta británica de 2008, cuenta con el trabajo de Joseph Mawle, James Nesbitt, Paul Nicholls, Ben Daniels, Penelope Wilton, entre otros.

Amazon Prime Video tiene disponible The Last Days in the Desert, del director colombiano Rodrigo García y protagonizada por Ewan McGregor.

Allí se narra el recorrido por el desierto realizado por Jesús durante 40 días y 40 noches tras su bautismo, donde deberá enfrentarse a las tentaciones del Diablo también personificado por él.

Pero si están de humor de algo más familiar, la misma plataforma tiene Fátima, basada en la historia de la Virgen de Fátima.

La cinta sigue la historia de tres pequeños primos nacidos en la localidad de Fátima, que aseguran que se les apareció la Virgen María. Tras dar a conocer la noticia, el pueblo y las autoridades de la Iglesia se ven envueltos en un gran debate.

En Star+ se puede encontrar Christian Bale como Moisés en Gods and Kings. De la mano del director Ridley Scott, el filme tuvo un presupuesto de USD$140 millones de dólares y que llegó en 3D a la pantalla grande.

Como era de suponer, esta cinta tampoco pasó desapercibida y las criticas por “falsear la historia” original no se hicieron esperar, de hecho en Egipto fue prohibida su exhibición. “La película es una cinta sionista por excelencia”, señaló el ministro, Gaber Asfur, antes del estreno del filme. “Presenta la Historia desde el punto de vista sionista y contiene una falsificación de los hechos históricos”, añadió.

Ahora, si de llorar se trata, Un amor inquebrantable es una buena elección Star+.

Protagonizada por Chrissy Metz (This is us), la película cuenta la lucha por su vida de un niño de 14 años, que permaneció bajo el agua durante 15 minutos debido a un accidente.

A pesar de que los médicos le dicen a sus padres adoptivos que no hay más que hacer, ellos y su pastor permanecen junto a su cama y rezan por un milagro.

El documental Secretos enterrados de la Biblia, es una de las producciones disponibles en Disney+. En ella, el científico, explorador y aventurero Albert Lin busca la verdad dos de los grandes misterios de la Biblia: la separación del Mar Rojo y la destrucción de Sodoma y Gomorra.

Pero no sólo eso, sino que se ayudará con tecnología que le permita mirar debajo de la tierra y desentrañar estos misterios.

Pero, de nuevo, si quieres derramar una lagrimita, Clouds, de Disney+, es tu película.

Basada en una historia real, la cinta nos presenta a Zach Sobiech, un estudiante a punto de terminar el colegio, que fue diagnosticado con cáncer. A pesar de la enfermedad creó una inspiradora canción que se volvió viral y que incluso celebridades interpretaron en su honor.