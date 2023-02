Antes de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel, Kathryn Newton estaba pavimentando una carrera que iba en alza y convirtiéndose en una figura juvenil a la que muchos estaban prestando atención.

En 2017, con solo 20 años, acaparó miradas actuando junto a Reese Witherspoone y Nicole Kidman en Big Little Lies, sin mencionar que en esos meses también fue parte de los elencos de dos películas nominadas al Óscar ese año: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de Martin McDonagh, y Lady Bird, con Greta Gerwig.

Poco a poco su nombre fue consiguiendo mayor figuración hasta conseguir un rol protagónico en la serie de Netflix The Society -que duró solo una temporada- y otro en la película de Prime Video, El mapa de las pequeñas cosas perfectas.

Con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Newton entró a las grandes ligas de Hollywood, codeándose con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer. Aunque no cabe duda que la relación con su padre ficticio fue la que se dio con mayor fluidez.

“Paul es el mejor. Para mí era un sueño estar en estas películas y trabajar junto a alguien como Paul. Me hizo sentir muy bien recibida, me dijo que no me guardara nada”, contó la intérprete de Cassie Lang, en una entrevista a la que tuvo acceso BioBioChile.

Los nervios llegaron de igual forma, y su idea fue “tratar de ser invisible”. “‘No metas la pata y vas a estar bien"”, pensó. Pero siguiendo los consejos de Rudd, decidió cambiar de estrategia.

“El primer día tuvimos una escena con Michelle, Michael y Evangeline. Y a mí me tocaba al final. Peyton [Reed, el director] dice: ‘Bueno, ahora hagan una para divertirse’. Comencé a improvisar e hice todo lo que quise. Después, Paul me dijo: ‘Tienes que hacer eso. No quieras terminar la película y sentir que te contuviste de hacer algo que querías hacer. La verdad es que esta película es divertida’. Eso es lo que aprendí de él. Tengo que animarme y hacer todo lo que me parezca”, recordó Kathryn Newton.

Un sueño hecho realidad

Kathryn es una fan reconocida de las películas de Marvel. “La primera que vi fue IRON MAN con mi papá, y creo que convertimos las películas de Superhéroes en algo que hacíamos juntos. No recuerdo qué edad tenía, pero todavía me veo a mí misma en el cine con mi papá comprando palomitas de maíz diciéndole que iba a ser una Superheroína”, contó.

“Cuando mi papá vea esta película, seguramente se va a poner a llorar, le va a encantar que trate sobre un padre y una hija. Creo que muchísima gente se puede sentir identificada y conectarse con eso, y no hay nada en el mundo como ese tipo de vínculo, porque además en esta película hay mucho en juego”, continuó.

Kathryn Newton se sumó al cast reemplazando a Emma Fuhrmann, quien asumió el rol de la adolescente Cassie en Avengers: Endgame, una decisión que si bien fue sorpresiva, los fans la aceptaron con curiosidad.

Esta tercera entrega sigue el viaje de Scott Lang y su familia al Reino Cuántico, debido a una creación de la chica. “Cassie Lang es una pequeña supergenio y decide que puede salvar al mundo, porque ella es así. A ella le encanta el caos y genera mucha destrucción sin darse cuenta, porque ella quiere ser una superheroína como su papá. Eso la describe muy bien, ella quiere ser como su papá”.

“Ella quiere estar en medio de esa lucha porque la hace sentirse viva. Pero su papá trata de decirle que no se trata solamente de pensar que uno puede cambiar el mundo, hay que hacerlo. ‘Ese tipo de poder conlleva mucha responsabilidad, mucha gente va a estar contando contigo. ¿Realmente tienes lo que hace falta? ¿Realmente conoces lo suficiente? ¿Tienes la paciencia necesaria?’”, recuerda.

Conversando con Kathryn Newton

Esta cinta mezcla mucho el drama, la comedia y la acción, ¿cómo equilibraste todo eso?

Siento que esa es la mejor parte de este trabajo. Uno está totalmente exaltado en un momento y al rato está desanimado. Tuve que aprender cómo fluir en la comedia y en el drama, pero también tuve que aprender a correr y saltar sin torcerme el tobillo. Hacer las escenas de riesgo es divertidísimo.

¿Qué nos puedes contar de tu preparación física para un rol tan exigente atléticamente?

Me entrené durante meses antes de que comenzara la producción, y hubiera querido hacer más. En una película como esta, no se trata tanto del aspecto físico sino de la resistencia, porque tuvimos que correr mucho en el Reino Cuántico. También hay mucho trabajo del que se hace colgados de cables y muchas escenas de pelea, pero lo que más hicimos fue correr.

Me imagino que cada escena fue un desafío, ¿cómo te preparaste para ellas?

Solía escribir en mis notas, podría hacer esto, aquello. Pero la verdad es que cuando trabajas con estas leyendas, como yo lo estaba haciendo en esta película, hay que dejarse fluir, estar lista y las cosas te vienen. Alguien como Paul [Rudd] te prepara el terreno, dice algo gracioso y yo puedo decir cualquier cosa que va a sonar divertido después de lo que dijo él.

Aprendí a prepararles el terreno a los demás. Es increíble que en una película de este calibre con estas enormes máquinas y grúas, podamos improvisar. Es la película más creativa y física que he hecho. Todos en el plató se reían. Este fue el mejor trabajo de mi vida. Quería que no terminara nunca.

Hablemos de tu traje, ¿cómo te sentiste con él?

Cuando me probé por primera vez mi traje lo sentí muy real. No me voy a olvidar nunca porque era perfecto. Dijeron que era la mejor prueba de vestuario que habían tenido porque casi no tuvieron que alterarlo.

Recuerdo que estaba sola en la habitación, estaba yo y mi traje, y me sentí una superheroína. Y lo mejor es el calzado que eligió nuestro director, Peyton Reed. Son estas zapatillas Converse Chuck Taylor violetas geniales. Suma a la idea de que ella es solo una chica tratando de ser un héroe. No tiene idea de lo que está haciendo, pero quiere ayudar, y eso es lo que más me gusta de ella, que es un poco un desastre.

Jonathan Majors se sumó al MCU en gloria y majestad. ¿Cómo fue el trabajo con él y qué nos puedes contar sobre Kang el Conquistador?

Tuve mucha suerte de estar trabajando en esta presentación de Jonathan Majors como Kang en esta película, tan diferente de lo que hizo en LOKI. Kang es malvado. Es el peor villano, de la mejor manera, en la historia de Marvel. Hasta es más aterrador que Thanos, y yo creo que Thanos es increíble.

Jonathan quizás sea el mejor actor de todos los tiempos. Cuando llegó al plató, todos lo supieron. Jonathan me arrastró con él, nos atrajo a todos. A veces me siento tonta y me cuesta tomar las cosas seriamente, Jonathan no tenía ningún problema en tomarlo seriamente. Él está allí al mil por ciento, lo que me convirtió a mí en mejor actriz. Su energía es tan inmensa que crea como un campo de fuerza.

Era como cuando vivía Shakespeare. La verdad es que estoy agradecida de ser joven y estar aprendiendo de todos todo el tiempo. Nunca había trabajado con alguien como Jonathan, es metódico. Lo que me llevé de él es que está bien dominar el espacio porque él no lo hace de una manera rara. Hace que todos sean mejores.

Lo que más me gusta del Kang de Jonathan es que me siento mal por él. Siento que quiero ser su amiga. Eso es muy de Cassie, no lo odio. Está tratando de matar a mi papá, pero hay algo que tiene Kang que te hace querer ayudarlo, lo que es una locura, porque él es terrible.