La noche de este domingo llega el primer capítulo de la esperada serie The Last Of Us, que inspirada en el videojuego de 2013, trae a Pedro Pascal, oriundo de Chile y a la actriz británica Bella Ramsey como protagonistas.

La serie en cuestión, está ambientada en un universo postapocalíptico, que tiene lugar después de que una extraña infección por hongos convirtiera a las personas en zombis.

En este contexto es que el contrabandista Joel (Pedro Pascal) asume la tarea de trasportar a Elle (Bella Ramsey), una adolescente que es inmune al virus y podría ser clave para salvar a la humanidad.

Así, se embarcan en la aventura de atravesar Estados Unidos para llegar a una base militar donde se podría desarrollar una cura.

¿A qué hora se estrena ‘The Last Of Us’ en Chile?

El horario oficial del estreno de la serie corresponde a las 20:00 horas de Estados Unidos este 15 de enero, donde se emitirá en simultáneo en TV por el canal HBO y también en la plataforma de streaming HBO MAX.

En Chile, considerando la diferencia horaria de 2 horas con el país norteamericano, el horario corresponde a las 22:00 horas.

La primera temporada de The Last Of Us contará con solo 9 capítulos, que serán estrenados cada domingo, al igual que otras series de HBO como House of the dragon, por ejemplo.

Además, es posible que el primer capítulo tenga una duración de más de una hora, según indican algunos medios estadounidenses.