La noche del martes se llevó a cabo la ceremonia número 48 de los People’s Choice Awards (2022), reconocimiento que premia a artistas de la industria musical, el cine, la TV y la cultura popular.

Este año, entre los nominados competían reconocidas estrellas de las series y el cine que arrasaron este año, así como artistas de la música que presentaron recientemente sus nuevas producciones.

Además, también destacaron influencers de redes sociales que han sabido abrirse espacio entre las celebridades, como Charlie D’Amelio, Mr Beast e incluso figuras nacionales, como la joven Ignacia Antonia, que representó al país en la categoría “Influencer Latina del Año”.

Sin embargo, quienes más se lucieron fueron los ganadores, que elegidos por el público recibieron los premios con emotivos discursos.

¿Quiénes ganaron los People’s Choice Awards 2022?

La primera categoría de la ceremonia fue la “Mejor Artista Country”, que coronó a la cantante Carrie Underwood de 39 años. La artista saltó a la fama tras ganar la cuarta temporada de American Idol en 2005, desde donde inició una sólida carrera.

En segundo lugar, destacó la película Don’t Worry Darling, llevándose la categoría “Mejor Película Dramática”. Esta producción de Olivia Wilde se estrenó este año con Florence Pugh y Harry Styles como protagonistas.

Otro galardonado de la noche fue el actor Adam Sandler, que se llevó el premio a “Estrella de película de comedia 2022”. Mientras que en el área de la música, quedó como “Ícono Musical” de este año la cantante Shania Twain, autora de la icónica canción de fines de los 90, Man! I Feel Like A Woman.

Así mismo, recibió su primer People’s Choice Award el actor Noah Schnapp, como “Estrella masculina de TV 2022”, que saltó a la fama por su papel de Will Byers en la serie Stranger Things, original de Netflix.

Por otro lado, como “Ícono de la actuación” el público eligió a Ryan Reynolds, por su amplia trayectoria y su desempeño en las películas de acción/comedia, donde destaca especialmente desde que llegó al MCU con Deadpool.

Las mujeres hicieron historia en la premiación

Y por supuesto que las mujeres también marcaron presencia, sobre todo con la categoría de “Estrella femenina de TV 2022”, que premió a Ellen Pompeo, actriz principal de Grey’s Anatomy, que finalmente dejó la serie este año para dedicarse a otros proyectos.

En la misma línea, como “Campeona de la gente” se coronó Lizzo, que además utilizó el espacio para compartir públicamente el trabajo de varias mujeres que se dedican al activismo y la lucha por sus derechos. La cantante también se llevó el premio a “Canción del Año”, con su single About Damn Time.

Finalmente, como “Mejor serie de drama 2022”, fue galardonada Grey’s Anatomy, estrenada en 2005, con actualmente 19 temporadas. La serie además compitió con otros dramas del momento como Euphoria, The Walking Dead, Law & Order, Ozark, Better Call Soul, Cobra Kai y This Is Us.