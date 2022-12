Esta semana, una polémica está alcanzando a la serie de Netflix del momento. Se trata de Merlina (Wednesday en inglés), cuya mejor escena fue filmada mientras la actriz principal, Jenna Ortega, tenía Covid.

Fue mientras grababan el icónico baile de Merlina Addams que Ortega tuvo los primeros síntomas. “Fue mi primer día con Covid, así que fue horrible filmarlo”, reconoció la actriz.

“Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago”, contó en la entrevista con NME.

Así mismo, admitió que mientras se filmaba la secuencia, estaba a la espera del resultado del PCR. “Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo”, afirmó.

Si bien la entrevista fue el 10 de noviembre, no fue hasta ahora que causó revuelo en redes, donde los internautas criticaron la decisión de la actriz y de producción por haber continuado el rodaje a pesar de las circunstancias. La acción fue tildada como peligrosa e irresponsable.

Fue especialmente en Twitter, que los fans de la serie argumentan que la actriz estaría propagando el Covid en ese momento, poniendo el riesgo al resto del elenco y al equipo de producción.

“¡Esto es algo malo, verdad? Todos estamos de acuerdo en que este no es un momento de “perseverar a través de las dificultades”, es un momento de por qué diablos no la enviaron a casa. Podría enfermarse terriblemente o infectar a otros“, escribió un usuario en la red social.

“Jenna ortega filmando esa escena de baile mientras tenía covid no es impresionante, es horrible. Despreciable y absolutamente insensible por sus compañeros de trabajo”, sentenció otro.

jenna ortega filming that dance scene while she had covid is not impressive, it’s horrible. absolutely callous disregard for her coworkers.

Jenna Ortega having COVID on set and working unmasked around other unmasked performers is not a flex. She should not be praised for “working while sick.”

The above the line crew could’ve possibly disabled or killed someone for their irresponsibility.

— v ✨🦋 (@hereisviolet) December 6, 2022