La serie de Tim Burton lleva a los fanáticos de la familia Addams a los años de estudiante de Merlina, la joven hija del clan. Al no encajar en una escuela común y corriente sus padres deciden enviarla a la Academia Nevermore, donde ellos mismos fueron alumnos, recinto comandado actualmente por Larissa Weems (Gwendoline Christie). Allí una conexión con el pasado desata varios problemas para la adolescente, lo que la lleva a querer cazar a un monstruo dedicado a matar gente, empezar a dominar sus habilidades psíquicas y a enfrentar sus primeros dramas del corazón.

Este miércoles Netflix estrenó Merlina, la serie con la cual Tim Burton entrega su propia versión del mundo de la familia Addams desde el punto de vista de la hija adolescente del clan, ahora encarnada por Jenna Ortega, aunque con Christina Ricci con otro papel en la trama.

Previo al debut de Merlina en la plataforma, BioBioChile conversó con la actriz Gwendoline Christie, que tras su paso por Game of Thrones, Star Wars y The Sandman, entre otras producciones, ahora interpreta a Larissa Weems, la directora de la Academia Nevermore, recinto donde la joven Addams termina siendo internada tras varios problemas de convivencia escolar.

“Estoy tan contenta, de verdad, muy feliz. Trabajamos muy duro en la serie y me encanta cuando sé que la gente la ha disfrutado”, partió contando Christie en el contacto, para luego detallar lo que más le gustó del personaje.

“Mi parte favorita es que (Larissa) es tan distinta a cualquier personaje que he interpretado y fue notable para mí que Tim Burton me haya visto en ese rol, cuando consideras como he aparecido en muchos de mis personajes”, agregó.

“Fue extraordinario para mí que haya visto eso, que eso quería y que yo era capaz de hacerlo”, complementó.

Otra característica que Christie destacó fue que Weems está a cargo del colegio, “que es una mujer en una posición de poder”.

“Lidia con un pasado donde fue sometida y nunca reconocida y ahora es ella la que está en control de la Academia Nevermore, pero se enfrenta a su más grande desafío hasta el momento en la forma de Merlina Addams”, sostuvo.

¿Larissa versus Merlina?

Larissa hoy es directora del recinto, pero en su adolescencia fue alumna allí mismo, donde también compartió con los padres de la protagonista, Morticia y Gomez.

Por eso mismo es que luego de un problema con pirañas en una piscina, como se ve en el trailer, se toma la decisión de enviar a la joven allí para que explore sus habilidades psíquicas y se desenvuelva entre jóvenes que no calzan en escuelas regulares, donde también vivirá sus primeras experiencias amorosas, en medio de asesinatos cometidos por un monstruo.

En la escuela, Merlina va a tener que enfrentar parte de su pasado familiar y una conexión con una antepasada que la pondrá en el centro de los problemas que azotarán a Nevermore, y de paso en directo conflicto con Weems.

“Amo la intensidad entre la juventud de Merlina y Larissa, que acaba de llegar a la edad en la que se siente que tiene todo resuelto y que es capaz de integrar a la escuela, pero ocurren desafíos y desastres y se ve obligada a enfrentarse a su propia moral. Para mí fue un personaje detallado e interesante”, concluyó.

“Amé la oportunidad de ser glamorosa y sentirme hermosa”

Pese a que su carrera partió en 2005 y que esta acumula participaciones con éxitos como Brienne de Tarth (GoT), Phasma (Star Wars), Lucifer (The Sandman) y Lyme (Juegos del Hambre), Merlina la marcó por algo en particular.

A diferencia, por ejemplo, de Brienne, siempre de armadura, de ceño fruncido y lista para la batalla, entre bosques y barro, Larissa impacta inmediatamente por lo cuidado de su apariencia, desde el maquillaje a la ropa, pasando por sus modales y gestos.

“Me gustaron mucho los vestuarios. Amé cómo el personaje fue presentado”, comentó.

“Amé la oportunidad de ser glamorosa y sentirme hermosa, creo que es la primera vez en la que me he sentido así en pantalla y eso fue enormemente refrescante”, reveló.

Pero aunque deslumbra como directora de un colegio, esa etapa en su vida real no le trae buenos recuerdos a Christie.

De hecho, aseguró que haber sido estudiante alguna vez no le ayudó en nada a modo de prepararse para este rol.

“Odié tanto la escuela y la encontré una experiencia tan difícil y dolorosa que la única forma en la que me sirvió fue por la habilidad de aguantar y mantenerme viva. Eso es todo lo que tengo decir”, lanzó.

¿Cómo fue trabajar con Tim Burton, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones?

Merlina cuenta con la dirección y producción ejecutiva de Tim Burton, un “sueño hecho realidad” para Christie, según ella misma dijo a Bío Bío.

“He amado todo su trabajo, significa tanto para mí artística y emocionalmente. Explora la idea del ‘forastero’ tan brillante y hermosamente, con tanta amabilidad pero de forma muy particular. Creo que es uno de nuestros artistas y cineastas más excepcionales”, afirmó.

Ahora Merlina pasa a quedar en manos de la joven Jenna Ortega, que con solo 20 años ya acumula una larga lista de roles en diferentes programas de TV y películas, como Jane the Virgin, You, Jurassic World: Campamento Cretácico y pronto se sumará al mundo de Scream.

“Cuando conocí a Jenna ambas estábamos muy calladas. Empezamos las escenas y rápidamente nos dimos cuenta que ambas estábamos igual de dedicadas a los personajes y al proceso”, recordó Christie.

“Al final lo terminé pasando muy bien, como nunca, en esas escenas con Jenna. Fue tan extraordinario, ambas estábamos dispuestas y queríamos llevar la relación en cualquier dirección, así que nos sentimos libres y ese es un lugar fabuloso para estar como actriz”, añadió.

¿Y Morticia? Morticia es interpretada por Catherine Zeta-Jones, “una estrella de cine verdaderamente extraordinaria” para Christie.

“Aprendí mucho trabajando con ella, es asombrosa en todas las formas y tiene un magnetismo que solo existe con esas estrellas de cine de verdad. Fue cortés, amable, generosa, servicial y divertida, fue una dicha estar alrededor de ella”, aseguró.

“No quería decepcionar a nadie, menos a mí, así que fui más bien aburrida (con Zeta-Jones), no tan divertida, pero espero que las escenas hayan salido bien”, cerró.

Vea acá el trailer de Merlina