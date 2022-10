Fue el pasado 30 de septiembre cuando Disney estrenó Hocus Pocus 2 a través de su plataforma Disney Plus. La cinta apunta a convertirse en un nuevo clásico de Halloween de la mano de las Hermanas Sanderson, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy.

A grandes rasgos, la nueva historia surge luego que tres adolescente resucitan por error a las Sanderson, por lo que ponen en peligro a muchas personas. Por lo anterior, la trama gira en torno a cómo lograr impedir que causen problemas y devolverlas a su lugar.

Para aquello, un personaje que se torna clave en esta entrega es Billy Butcherson (Doug Jones), quien saldrá de su tumba para ser la peor pesadilla de las brujas. Su aspecto será aún más tenebroso, con la boca aún cocida, pero mantendrá las buenas intenciones del ‘Zombi Bueno’.

El gran cambio para esta entrega es que Billy contará con un aliado importante, Gibert (Sam Richardson), quien también tendrá sus secretos.

BioBioChile tuvo la oportunidad de conversar con estos dos comediantes estadounidenses, quienes nos contaron algunos detalles del rodajes y sus sensaciones respecto a esta secuela, estrenada en vísperas de Halloween.

Doug, vimos a Billy con un aspecto aún más siniestro ¿Cuáles son sus principales cambios?

“Bueno, en sí es lo mismo, porque en el final de la primera película yo me fui a la tumba y en esta salgo de este mismo lugar (ríe). Una diferencia es que la boca de Billy está más abierta en esta oportunidad, así que tuve que crear una nueva voz, aún más grave para él, con todo el esfuerzo que eso conlleva”.

“Otra novedad es que ahora, en vez de estar persiguiendo a los niños para demostrar que Billy es bueno, ahora tengo a este hombre (apuntando a Sam Richardson), el famoso Gilbert, que es de gran ayuda. Él tenía un secreto que me hizo perder la cabeza en algún momento (ríe), pero logramos salir adelante”, agregó.

Sam ¿Crees que esta nueva entrega de Hocus Pocus puede convertirse en un nuevo clásico de Halloween?

“Creo que Hocus Pocus 2 tiene el potencial de convertirse en un nuevo clásico de Halloween, porque realmente la siento como una real secuela de la primera. Hubo mucho cuidado y mucha preocupación porque fuera una pieza que se acoplara con la primera”, indicó.

“Creo que para muchos, me incluyo, esta película será como retroceder 29 años, y no es sólo porque yo haya sido parte de ella (ríe), creo que lo fans van a saber apreciar el trabajo dos décadas después”, añadió.

Doug ¿Cómo fue el reencuentro con las Hermanas Sanderson?

“Es realmente maravilloso volver a trabajar con estas grades actrices una vez más. Es una oportunidad que nunca pensé que iba a tener, nuevamente. Aún recuerdo me saludó Winnifred (Bette Midler) con el clásico ‘Hola Billy’, y yo sólo atiné a responder ‘Hola Vieja Bruja Marchita’ (con voz de Billy). Siempre fue así nuestra relación”, comentó.

Sam, nos confesaste que fuiste un seguidor de Hocus Pocus ¿Te imaginaste alguna vez siendo parte de la segunda entrega?

“Bueno, la verdad es que me consideré un fan de Hocus Pocus, pero pasó mucho tiempo hasta que me convertí en actor y supe de esta nueva cinta. Pero me motivó bastante entrar, la verdad no pensé que iba a quedar porque tal vez no daba con el prototipo (ríe), pero fue una gran experiencia”, concluyó.