En "All Bastards", Rodrigo Vásquez, Altoyoyo, comparte roles protagónicos con León Murillo. "La acción puede convivir con el género de comedia", afirma sobre el estreno.

Anoche debutó en YouTube el primer capítulo de “All Bastards”, webserie creada por el comediante Rodrigo Vásquez, Altoyoyo, donde comparte roles protagónicos con otro insigne del humor y el stand up: León Murillo.

“Richard (Rodrigo Vásquez) y Rubén (León Murillo) son dos personajes totalmente disímiles que por diferentes circunstancias terminan trabajando codo a codo en Policía de Investigaciones, en medio de los vertiginosos últimos sucesos del Chile actual y de sus propios conflictos personales”, se lee en la descripción de la trama, donde se mezclan elementos de intriga, acción, drama y desde luego no pocas dosis de humor.

Para Altoyoyo, también coguionista del proyecto junto a Peter McPhee, el director a cargo, se trata de un intento por añadir nuevos matices a su oferta de contenidos, así como abordar terrenos hasta ahora inexplorados en su carrera actoral. La serie, por su parte, estrena sus episodios todos los lunes a través de su canal de YouTube, Yoyox.

“Habíamos hecho una serie antes que se llama Talento Frustrado, en YouTube, y le fue muy bien. Entonces tenía varias ideas, elegimos esa y la volvimos a escribir. Esto fue en noviembre del año pasado. Lleva como un año de trabajo”, cuenta a BioBioChile, sin miedo a describir la iniciativa como un “proyecto pandémico”.

Sobre la inclusión de Murillo, Vásquez es enfático: “es el que más cara de rati tiene. Y más encima es cómico y actor, que es importante. Calzó muy bien”. El detalle no es antojadizo: uno de los motores de “All Bastards” es la predilección de Altoyoyo por las series de acción y los policiales.

“Me ha llamado mucho la atención el género de acción, que creo que puede convivir con el género de comedia. Quizás en el primer capítulo no hay mucha comedia todavía, pero se ve que nos dan ganas”, contó.

El elenco lo completan Remigio Remedy, Darinka González, Francesc Morales, Catalina Castelblanco y Pía Maureira. Los capítulos, que en total serán 7, promedian 15 minutos.

“Le pusimos humor y empeño, para que se viera mejor que un scketch, que se viera más cinematográfica... Tiene comedia y acción, y esta siempre la respetamos porque la llevamos en la sangre. El segundo capítulo es más serio, pero después cambia”, adelanta Yoyox, que nombra a “Día de entrenamiento” como uno de sus ineludibles del genero cinemtográfico de acción.

“Uno empieza a mirar y mirar y los procedimientos policiales no son tan formales, son más palabreo que otra cosa… ¡Cómo se te escapa!”, ejemplifica sobre el halo coloquial de la historia, al mismo tiempo en que descarta un alejamiento total de la comedia y el humor absurdo.

“Jamás (me iré del humor absurdo), simpre voy a estar ahí, porque me encantan esos scketches, me hacen feliz. Esto también, pero es porque nos gusta actuar y creernos de que estamos en Hollywood”, añadió.