Recientemente, en una entrevista, la actriz estadounidense Bryce Dallas Howard reveló la gran brecha salarial entre su contrato y el de su coprotagonista, Chris Pratt, cuando firmó el contrato para realizar la trilogía de Jurassic World.

Fue en conversación con Insider, que la intérprete de Claire Dearing en la ficción, afirmó que su sueldo por hacer el papel era, por lo menos, dos millones de dólares menor que el de Pratt.

De hecho, la ganadora de un Screen Actors Guild Awards, contó que se enteró del sueldo del actor luego de que este se publicara en un informe al que tuvieron acceso diversos medios de prensa.

No obstante, de acuerdo a Dallas Howard, su sueldo por la segunda entrega de la trilogía, Fallen Kingdom, se diferenciaba por una suma mayor a los dos millones de dólares informados.

“Los informes fueron muy interesantes porque me pagaron mucho menos de lo que decían, mucho menos”, contó al medio.

“Cuando comencé a negociar para ‘Jurassic’, era 2014, y era un mundo diferente, y estaba en una gran desventaja”, explicó. En ese entonces, Pratt logró pactar un sueldo de 10 millones de dólares, mientras los reportes afirmaban que Bryce recibía 8 millones de dólares, sin embargo, esto fue desmentido por la actriz.

Aunque los sueldos por protagonizar las películas no cambiaron, Bryce Dallas Howard contó que cuando Pratt se enteró de la diferencia le prometió negociar para que sus sueldos por prestar sus caras y voces en producciones relacionadas -como videojuegos y parques temáticos- sean iguales.

“Chris y yo lo hemos discutido, y cada vez que había una oportunidad de mover la aguja en cosas que aún no se habían negociado, como un juego o un paseo, literalmente me dijo: ‘No tienes que hacer nada. Voy a hacer toda la negociación. Nos van a pagar lo mismo, y no tienes que pensar en esto, Bryce’“, contó.

La artista también dijo que estaba muy agradecida con el actor, ya que después de eso “le han pagado más por ese tipo de cosas que por la película”.