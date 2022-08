Esta jornada se comunicó la muerte del director alemán Wolfgang Petersen, conocido en la industria del cine por películas como Das Boot (1981), Troya (2004) y Una Tormenta Perfecta (2000).

El deceso de Petersen ocurrió el pasado viernes en su domicilio ubicado en Brentwood (California, Estados Unidos) debido a un cáncer de páncreas, informaron este martes medios especializados en Hollywood.

Los actos fúnebres tras el fallecimiento del cineasta se celebrarán en privado por decisión de su esposa, Maria Antoinette, y su hijo, Daniel.

German film director Wolfgang Petersen has died at age 81 https://t.co/gIPuNpRUvv pic.twitter.com/jGVG8zGt5G — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 16, 2022

La carrera profesional de Wolfgang Petersen

El reconocido director de cine deja un importante legado vinculado a la industria de Hollywood que inició con Das Boot (1981). Con este filme sobre buques submarinos de la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Jürgen Prochnow, consiguió una candidatura al BAFTA y seis nominaciones al Óscar, entre ellas a la mejor dirección y al mejor guion adaptado.

Desde entonces, el cineasta fue un asiduo en Hollywood con producciones que tuvieron una gran aceptación, como es el caso de The Neverending Story (1984). Dirigida y coescrita por Petersen, esta cinta cuenta las aventuras del pequeño Bastian (Barret Oliver) entre la realidad y un mundo de fantasía.

Antes, su carrera había comenzado con cortometrajes y películas que se exhibieron en la televisión alemana durante las décadas de 1960 y 1970.

A caballo entre las producciones de acción, thriller, y el cine fantástico, Petersen estuvo detrás de títulos tan reconocibles como Enemy Mine (1985), Shattered (1991), In the Line of Fire (1993), Outbreak (1995), Air Force One (1997), The Perfect Storm (2001), Troya (2004) y Poseidon (2006).

Las filmaciones de películas de acción en estudio, que en la época requerían de una técnica compleja, eran uno de los puntos fuertes del director, quien se convirtió en un cineasta muy solicitado incluso por actores de élite que querían trabajar con él.

George Clooney, Morgan Greeman, Clint Eastwood, Glenn Close, Harrison Ford, Renee Russo, Brad Pitt, Diane Lane y Dustin Hoffman encabezan la extensa lista de célebres intérpretes que se pusieron a las órdenes del director alemán.