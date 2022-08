Después de casi dos décadas a la cabeza de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo parece estar comenzado a despedirse de la serie.

Y es que, según informó la revista Variety, la intérprete tendrá un número limitado de apariciones en la temporada 19 de la serie de médicos, tras unirse al elenco de un nuevo proyecto de Hulu.

De acuerdo al medio, la actriz será parte de sólo 8 de los 22 episodios que se estiman para el próximo ciclo de la producción de ABC. No obstante, Pompeo no se desvinculará del todo, pues seguirá narrando los capítulos y trabajando como productora ejecutiva.

La nueva serie de Ellen Pompeo

La miniserie de Hulu de ocho episodios, que aún no tiene nombre confirmado, está basada en una historia real, y sigue el caso de una pareja que adopta a una niña de 8 años que supuestamente sufre de una forma rara de enanismo.

Con el paso del tiempo, comienzan a tener dudas sobre quién es realmente su nueva hija, enfrentando “una batalla que se libra en los tabloides, los tribunales y, en última instancia, en su matrimonio”.

En el proyecto, además de ser parte del cast, Pompeo también oficiará como productora ejecutiva junto a su compañía Calamity Jane; mientras que el guión estará a cargo de Katie Robbins (“The Affair,” “The Last Tycoon”).

Recordemos que este es el primer rol de Pompeo en casi 20 años, tras aceptar dar vida Meredith Grey.

Previo a su papel en Grey’s Anatomy, fue parte de un episodio de Friends y tuvo roles pequeños en Daredevil, Catch Me If You Can y Eternal Sunshine of the Spotless Mind.