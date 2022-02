Midge Maisel vuelve en una nueva temporada dispuesta a seguir triunfando en la comedia. Lamentablemente, el final de la temporada anterior no dejó el camino fácil para esta divorciada mujer de Nueva York.

Nuevo año, nuevos episodios de The Marvelous Mrs. Maisel y otra oportunidad para ver a Rachel Brosnahan lucir aquel estupendo vestuario al que ya nos tiene acostumbrados mientras nos hace reír en el Gaslight.

Pero si recuerdan, el final de la temporada 3 fue diametralmente distinto al que vimos en la 1, cuando Midge se proclamó frente a un público que la aplaudía de pie como “La maravillosa señora Maisel”. En la pasada, nuestra protagonista terminó siendo rechazada por el tour con el que viajaba tras una presentación donde, fiel al poco filtro que la caracteriza, la comediante terminó sacando del closet a Shy Baldwin, el músico estrella de la gira.

Por supuesto que tendría que pagar por eso.

Y así comienza la primera temporada. Midge tratando de ponerse de pie nuevamente, sintiéndose humillada y fracasada.

The Marvelous Mrs. Maisel, temporada 4

Tras ver sólo dos capítulos, tener una opinión de la temporada completa sería estirar un elástico que no da. Y a la vez, algo desleal con ustedes. Así que me limitaré a opinar por estos episodios.

Por supuesto, nuestro centro argumental es Midge, quien tiene que enfrentar esta nueva derrota que, honestamente, se buscó.

La señora Maisel como la conocemos es encantadora, una princesa judía acostumbrada a vivir de forma cómoda. Graciosa sin intentarlo y amiga leal, pero tiene un gran defecto: es demasiado centrada en sí misma y en estos primeros episodios lo vemos en esplendor.

Midge es incapaz de darse cuenta que lo que hizo está mal. Se justifica diciendo que si bien sus comentarios se pasaron de la línea, el público sí se rio y eso, para ella, es una razón suficiente para que Susie (Alex Borstein) le busque shows dónde pueda ser “ella misma”.

Uno pensaría que Midge aprendió su error después del debacle en la boda de su amiga de al temporada pasada. Sin embargo Amy Sherman-Palladino, la mente maestra detrás de la serie, nos muestra que si bien la señora Maisel ha crecido, sigue tropezando con las mismas piedras.

De todas formas, los primeros dos episodios sí lograron sacarme carcajadas. El inicio del capítulo es un caos total y, ya más avanzado, los personajes visitan Coney Island en una escena es tan caótica y brillante que tuve que verla dos veces.

Hay otro punto que me llama la atención y quiero ver cómo se desarrollará: Midge está furiosa.

En temporadas anteriores ya se deslizaron ciertos elementos feministas. Partamos por la primicia que Miriam Maisel es una mujer, comediante y separada. También está esa escena de la primera temporada donde asiste, sin intención, a una reunión feminista y termina dando un “stand up” improvisado. Ahora la vemos lidiar con el doble estándar de género.

Después de una mala noche, decide subirse al escenario y hacer una rutina como lo haría un hombre. Las mujeres en la audiencia se ríen, a sus pares masculinos les molesta y tras ser echada del recinto, Midge está furiosa.

En ambos capítulos vemos esta rabia ir creciendo de a poco y no podemos menos que preguntarnos cómo estallará y a dónde la llevará.

Hay mucho potencial en esta nueva temporada y la gran sorpresa son Joel Maisel (Michael Zegen) y Abe Weissman (Tony Shalhoub). Especialmente el padre de nuestra protagonista, quien tras comenzar su nuevo trabajo descubrió una nueva vocación lejos de Columbia, que también le ayudó a conectar de otra forma con su hija.

De todas formas, y pese a que Joel me agrada bastante más que en la primera temporada, aún no se logra entender por qué los guionistas insisten en hacerlo parte recurrente de la historia, además del interés amoroso que ya todos sabemos que no llegará a ningún lado.

Pero, como al inicio de esta reseña: nuevo año, nuevos episodios y al parecer, nuevos personajes como el de Milo Ventimiglia, quien ya trabajó con Sherman-Palladino en Gilmore Girls. Ahora queda ver si se transformará en un aliado para la evolución de Midge o la hará retroceder tres pasos más.