Durante la noche de este domingo, medios de Estados Unidos reportaron la muerte del actor y comediante Bob Saget a los 65 años.

El intérprete estadounidense fue encontrado muerto en un hotel de la ciudad de Orlando, Florida. Hasta el momento no hay motivos de su deceso.

Saget se hizo conocido a finales de los 80 y durante los años 90 al protagonizar la sitcom Full House (conocida en Latinoamérica como Tres por Tres), donde interpretaba a Danny Tanner, quien tras sufrir la muerte de su esposa debe dedicarse a criar a sus tres hijas D.J., Stephanie y Michelle, con la ayuda de su cuñado y su mejor amigo.

En 1997,dos años después del fin del programa, el actor se divorció de Sherri Kramer, con la que tiene tres hijos, Aubrey, Lara Melanie y Jennifer Belle. En 2018, el intérprete se casó con la bloguera Kelly Rizzo, a quien conoció en 2015. La noticia de la boda se supo cuando Rizzo compartió imágenes del evento en Instagram.

De acuerdo a IMDb, tras el fin del programa, el actor continuó trabajando en diferentes series y películas para la televisión, teniendo apariciones especiales en La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas especiales, El show de Norm, Casper: escuela de sustos y más.

De forma más reciente, uno de sus papeles más conocidos fue fuera de cámara, al interpretar a la voz de Ted Mosby en el futuro durante la serie How I Met Your Mother.

Según TMZ, Saget se destacó en su país natal por su humor muy diferente al que conocieron en la sitcom de los ’90, especialmente al conducir el programa America’s Funniest Home Videos entre 1989 y 1997.

El medio también destaca su participación recurrente en Entourage, donde interpretó una versión alocada de sí mismo, su protagónico en Raising Dad y Surviving Suburbia, entre otras.

Sin embargo, una de sus últimas apariciones en televisión fueron en 2020, cuando fue “Squiggly Monster” en la cuarta temporada de The Masked Singer, una versión británica de lo que en Chile se ha visto como ¿Quién es la Máscara?.

Además, el actor volvió a encarnar a Danny Tanner en Fuller House, serie de Netflix que relata que D.J. enviuda y repite la historia de Tanner al tener que criar a sus tres hijos.

Aún así, gracias a su popularidad en los programas de humor, Saget acabó dedicándose al Stand Up, lanzando su propio podcast llamado Bob Saget’s Here for You.

De hecho, hasta antes de su muerte tenía una gira por Estados Unidos llamada I Don’t Do Negative, que acabaría en julio de este año.

Su última presentación en los escenarios fue el sábado en la noche.

“Me encantó el espectáculo de esta noche. Estoy agradecido por la audiencia (…) No tenía idea de que estuve en el escenario dos horas esta noche. Felizmente me hice adicto a esta mierda de nuevo”, escribió en Twitter tras su presentación.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022