El fin de una de las historias más emotivas y que cautivó a los Estados Unidos ya llegó. Este jueves se estrenó el primer capítulo de la sexta y última temporada de This is Us en la plataforma Star Plus.

La serie es protagonizada por un amplio elenco conformado por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley. Desde el inicio a sorprendido a sus seguidores con desgarradores momentos de sus personajes.

La exitosa producción aborda temas como el racismo, la obesidad mórbida, el alcoholismo, la drogadicción y la infertilidad, temas que son muy controversiales en la cultura estadounidense.

“Creo que no estoy preparado mentalmente para esto, será muy triste. Odio que el programa llegue a su fin, pero si soy honesto, probablemente podría hacer esto por el resto de mi vida”, expresó el actor Justin Hartley, quien da vida a Kevin.

“La gente se me acerca y me dicen ‘desearía que el programa durara para siempre’ y yo les digo ‘no es que quiera que dure para siempre, quieres que tenga el mismo impacto que tuvo al inicio ahora que se va’. Todo lo bueno llega a su fin, habrá muchas lagrimas”, confesó el actor Sterling K. Brown, quien interpreta a Randall.

Un final para el recuerdo 💛 El Episodio 1 de la última temporada de #ThisIsUs ya está disponible. Solo en #StarPlusLA. pic.twitter.com/gmEiRMSdku — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) January 6, 2022

La serie, estrenada en 2016 y ganadora de cuatro premios Emmy, regresa para dar fin a la apasionante historia que ha conquistado a sus fanáticos. La sexta temporada contará con 18 episodios que serán lanzados cada semana en la plataforma Star+.

En la recta final de la historia, escrita por Dan Fogelman, se abordarán algunos sucesos que no fueron resueltos del todo en temporadas anteriores.