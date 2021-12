El cine fue una de las industrias que más sufrió con la pandemia. Y es que la paralización de las producciones de varias películas y la imposibilidad de poder asistir a una sala, provocó grandes estragos.

Poco a poco las cosas han ido volviendo a la normalidad, y prueba de ello fue Spider-Man: No Way Home, que no sólo se convirtió en la cinta con mejor taquilla de Sony, sino que en la más exitosa entre todas las películas lanzadas desde el inicio de la pandemia.

El 2022 se viene con muchas más novedades y estrenos para todos los gustos, que buscarán invitar al público a volver a las butacas que tanto se extrañaron.

Revisa aquí las películas más esperadas:

– Scream: 13 de enero

El clásico de terror adolescente de los 90, regresa con su elenco original para su quinta entrega, donde Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett se toman la dirección.

Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette vuelen para volver a enfrentarse a Ghostface, 25 años después de haberlo conocido.

– The Batman: 3 de marzo

Sin duda, una de las películas que más dará para hablar. Este es el debut de Robert Pattinson como el hombre murciélago, quien se puso bajo las órdenes de Matt Reeves, en un rodaje que no estuvo ajeno a los percances por culpa del covid.

Pattinson está acompañado por Zoë Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano, Jeffrey Wright y John Turturro.

– Turning Red: 4 de marzo

Pixar nos deleitará una vez más. Esta vez con la divertida historia de Mei Lee (Rosalie Chiang), una niña de 13 años que se convierte en un gigante panda rojo cuando se emociona.

Sandra Oh es parte del elenco prestando su voz para la madre de Mei.

– Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 6 de mayo

Sin lugar a dudas es uno de los estrenos más esperados por los fans de Marvel. Y es que la secuela de Doctor Strange es la continuación de varias historias que hemos ido conociendo no sólo en las películas, sino que también en las series.

Sam Raimi regresa a Marvel en gloria y majestad para dirigir a Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Elizabeth Olsen, en una trama que se espera abra aún más puertas en el MCU.

– Legally Blonde 3: 20 de mayo

Convertida en un placer culpable de muchos, Legally Blonde vuelve después de casi 20 años con su tercera entrega.

La cinta contará también con parte de su elenco original, incluyendo a Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Jennifer Coolidge, Ali Larter y Holland Taylor.

– Top Gun: Maverick: 27 de mayo

La secuela del clásico ochentero Top Gun (1986) fue una de las grandes perjudicadas por la pandemia. Primero iba a debutar en 2020, lo que no fue posible, debiendo ser retrasada para el 19 de noviembre de 2021, lo que tampoco pudo ser: su última fecha quedó para el 27 de mayo de 2022.

En la cinta, Tom Cruise vuelve a la vida a Maverick, quien ahora es el instructor a cargo de jóvenes talentos, incluyendo al teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), hijo de su difunto mejor amigo Goose.

Jurassic World: Dominion : 10 de junio

La saga de Jurassic World regresa con una nueva entrega con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard a la cabeza.

– Thor: Love and Thunder: 8 de julio

Marvel no seria Marvel si no lanzara más de una película al año. A Doctor Strange le seguirá la cuarta entrega de Thor, que tiene a Taika Waititi en la dirección.

Chris Hemsworth estará acompañado de Tessa Thompson y Natalie Portman, que regresará como la doctora Jane Foster.

Don’t Worry Darling – 23 de septiembre

Más allá de los rumores de romance entre Olivia Wilde y Harry Styles, ambas estrellas trabajaron juntas en esta película dirigida por ella.

La cinta es un thriller psicológico escrito por Katie Silberman y basado en una historia de Carey y Shane Van Dyke y Silberman. Además cuenta con Florence Pugh.

Mission: Impossible 7- 30 de septiembre

También muy aplazada por la pandemia, la séptima entrega de la saga de Tom Cruise, espera por fin ver la luz.

A la nueva aventura del personaje de Ethan Hunt (Cruise), se le unirán los incondicionales Simon Pegg, Rebecca Ferguson y Ving Rhames, así como la actriz recientemente nominada al Oscar por Fragmentos de una mujer, Vanessa Kirby.

Black Panther: Wakanda Forever: 11 de noviembre

La muerte de Chadwick Boseman puso a prueba a la producción de la película, pero la cinta por fin entró en tierra derecha.

A pesar del golpe que vivieron los fans, la película contará con parte de u elenco original incluyendo a Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright, Winston Duke, Martin Freeman, y Angela Bassett.