Cuando salió The Matrix en 1999, las hermanas Lana y Lilly Wachowski casi sin darse cuenta revolucionaron el cine de acción. Esto fue por una apuesta filosófica sobre la realidad en la que vivimos y una visual llena de efectos visuales y escenas en cámara lenta.

Pese a que la cinta fue un éxito absoluto en taquilla, sus dos secuelas quedaron en la sombra. Y es que Matrix Reloaded y Matrix Revolutions no son las favoritas de los fans empedernidos con la primera entrega. Tras las dos cintas de 2003, se tuvo que esperar 18 años para ver el regreso de Neo, a quien vimos por última vez sacrificándose por la paz.

The Matrix Resurrections marca la continuación de las primeras tres películas y, aunque muchos esperarían que fuera una nueva premisa independiente de sus antecesoras, depende lo suficiente de la saga como para ser un honor a sus seguidores más que la introducción a alguien que sólo conoce la escena de Keanu Reeves evadiendo balas en el aire.

En esta aventura en solitario, Lana muestra que la cinta reconoce el éxito de la franquicia y aprovecha de jugar con la idea de traer una secuela años después. Y es que no sólo se burla en la cara de Hollywood de su hábito de exprimir hasta la última gota sus éxitos en taquilla y reiniciar franquicias, si no que incluso se toma algunas ideas que ella y su hermana plantearon hace 22 años con humor.

En estas mismas el guión incluso deja implícito que el regreso llega casi por obligación, bromea al nivel de que pareciera una parodia a sí misma, pero a su vez, muestra su voluntad por ser única a sus antecesoras y dar ese toque especial que te lleva a pasar un grato momento.

¿Se puede ver ignorando la saga?

No. Aunque se muestra como una historia independiente a la saga de inicios de los 2000, la cinta es una continuación de la historia. Incluso te explican por qué Neo está con vida, después de que le dijimos adiós en Revolutions.

Si llegas al cine sin haber visto nada, lo más seguro es que no entiendas por qué el resto de la sala se ha reído de lo que dicen los personajes de la cinta, y hayan ciertas escenas que simplemente no tengan sentido. Por otro lado, si disfrutaste de la saga, podrás disfrutar cada guiño que la película le hace a sus antecesoras.

Wachowski deja en claro que sabe que The Matrix marcó a una generación y aprovecha de jugar constantemente con la cabeza de un Thomas Anderson que no sabe qué es real y qué no. ¿Fueron reales las otras películas? Nunca lo sabremos… o tal vez sí.

Y en esa misma duda la que inunda el inicio de la cinta, pero a medida que va avanzando, Resurrections no parece tener la ambición de volver a impactar al mundo, aunque te ayuda a pasar un buen rato: Da la sensación de ser una oda a recordar los buenos momentos.

¿Por qué hay un nuevo Morfeo y un nuevo agente Smith?

Si eres un fan acérrimo de la saga, debes saber que el Morfeo interpretado por Laurence Fishburne fue canónicamente eliminado del universo Matrix en uno de sus videojuegos, pero, por otro lado, Hugo Weaving no pudo participar por problemas de agenda, según comentó en 2020 a Time Out.

Sin embargo, Yahya Abdul-Mateen II y Jonathan Groff aprenden a jugar con su historia y logran convencerte de su trabajo y reemplazo. Además, se debe honrar la forma en que se explican estos nuevos rostros en Matrix: Resurrections, ya que no se ve como un hecho forzado.

¿Hay escena post créditos?

Sí, la tiene, por lo que puedes tomarte tu tiempo para salir de la sala.

De todas formas, no es un relato que impacte a la historia, si no que trata de una escena cómica.