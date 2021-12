El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado que el actor Charlie Cox regresará como el superhéroe Daredevil en futuras películas y/o series.

Cox interpretó al abogado Matt Murdock/Daredevil durante tres temporadas en una serie homónima desarrollada por Netflix, además de The Defenders. Ambas fueron canceladas y no pertenecen oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

La interpretación del actor fue muy bien catalogada por críticos y fans, y su regreso en el MCU se venía rumoreando desde hace tiempo, con algunos sugiriendo que podría retomar el papel en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) o en la serie She Hulk de Disney+.

Ahora, Feige afirmó al portal especializado CinemaBlend que Cox es efectivamente su elegido para personificar al abogado neoyorquino en el futuro próximo, pero no reveló en qué proyectos lo veremos.

“Si fueran a ver a Daredevil en futuras cosas, Charlie Cox, sí, sería el actor interpretando a Daredevil”, aseguró.

Y añadió que “dónde veremos eso, cómo lo veremos, cuándo lo veremos, aún no ha sido definido”.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el 16 de diciembre y abrirá el multiverso de Marvel, así que sabremos muy pronto si Cox volverá o no en esa película.