Este viernes se estrenó la primera serie original de Disney+ rodada en Argentina, Entrelazados. La serie, que gira en torno al musical Freaky Friday, se centra en la historia de Allegra (Carolina Domenech), una chica apasionada por el baile, el canto y la actuación.

Alegra busca lograr que su madre, Caterina, la apoye en seguir su camino artístico ingresando al mítico teatro musical Eleven O’clock.

Y es que su progenitora se ve totalmente en contra de que Allegra ingrese a aquel teatro, lo que separa a madre e hija. Sin embargo, la joven encuentra un misterioso brazalete que le permite viajar en el tiempo, específicamente a 1994.

En este viaje en el tiempo, se da cuenta de que en realidad su madre dio sus primeros pasos artísticos en el mismo recinto al que desea ingresar, a la sombra de su abuela Cocó, una leyenda de la comedia musical que a su vez, tenía una complicada relación con Caterina.

Así, con esta posibilidad de viajar en el tiempo, Allegra decide hacer lo imposible para cambiar el pasado y conseguir un espacio en la prestigiosa escuela.

En la serie, participan Carolina Domenech, Elena Roger, Clara Alonso, José Giménez Zapiola “El Purre”, Kevsho y más.

Entre ellos también están las actrices tras Greta, la principal antagonista. Esta villana es interpretada por Paula Morales (en el presente) y Tatiana Glikman (en 1994), quienes confesaron a BiobioChile su amor por la ambiciosa mujer.

Ambas ven a Greta más como un personaje divertido que malvado. De hecho, Glikman destacó que “hacer de mala” le permitió “jugar un montón” para mostrar la vulnerabilidad y matices que toma.

“A mí me ha tocado interpretar algunas malas, y creo que es el personaje más agradecido de todos, porque no sólo puedes hacer cosas que en la vida real no harías, sino que además tiene muchos matices. Greta es una mala vulnerable, no es la mala porque sí”, destacó Morales.

Esos motivos también los mencionó Glikman. “Ella trabaja todo el día, llega con lo justo a los ensayos y en un punto le gusta saber que lo que logra es por su talento”, mencionó.

Tras esto, Morales reflexionó sobre el pasado de Greta, quien “sufrió mucho para llegar a la compañía y no concibe llegar a ningún lado si no es con severidad y sacrificio, y eso es lo que le transmite a su hija. Es severa más que mala, pero termina haciendo cosas malas”.

Una serie para la reflexión

De todas formas, parte del elenco destaca el mensaje que entrega la serie, además de mostrar la humanidad y profundidad de sus personajes, es la importancia de comentar los problemas con los seres queridos.

“Creo en la serie hay que rescatar el hecho de hablar las cosas y solucionar los problemas”, destacó Kevsho a BiobioChile.

“En este caso hay un conflicto entre Coco y Caterina que viene de años y años. Esto era algo no resuelto que tenían de cuando Caterina era joven y al no hablarlo se va agrandando y nunca se soluciona”, mencionó quien interpreta al mejor amigo de Allegra, Félix.

Al respecto está de acuerdo José “El Purre” Giménez Zapiola, quien es Marco, un joven que Allegra conoce en 1994, “Se debían sentar a hablar las cosas pero deciden meter los problemas bajo la alfombra y todo se agranda. Siento que deja el mensaje de que la clave es hablar los problemas”, dijo.

“La serie es como una invitación a la escucha. Hay que comunicarse. Eso es muy importante para los vínculos, tanto de familiares como de tus amigos y destaca lo importante que es hablar para que nada se malinterprete y para poder llevar a cabo una vida de vínculos sanos”, destacó Emilia Mernes.

“Aunque debo admitir que me entretuvo mucho pelear con Caro, eso también se quedó”, añadió entre risas.