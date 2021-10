El actor Will Smith se refirió a una serie de problemas psicológicos que lo afectaron en el último tiempo debido a los cambios en su aspecto físico.

El intérprete se confesó durante una reflexión para su nueva serie documental, Will Smith: The Best Shape of My Life.

Este programa, que se emitirá a través de Youtube, registrará los esfuerzos que realizó por recuperar su figura en medio de la pandemia.

En el avance, Smith narra que será grabado mientras se propone perder 20 libras, unos 9 kilos, en 20 semanas. Sin embargo, el actor admitió que el viaje desbloqueó algo más que una transformación física en él.

“Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero mentalmente estaba en otro lugar”, confesó.

El actor también quiso narrar su evolución psicológica durante el proceso. “Terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”, reveló en una escena donde está compartiendo con su familia.

En ese momento, y sin entregar mayor contexto, se escucha al interprete confesar que tuvo pensamientos bordeando la autolesión.

“Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”, admite frente a sus seres queridos. Momentos después, se ve al exHombre de Negro limpiándose las lágrimas.

La idea de recuperar la figura

Durante mayo de este año, el protagonista de Soy Leyenda, El Príncipe del Rap, En busca de la felicidad y más ficciones, compartió una relajada foto, donde mostró su cuerpo y los cambios de peso que experimentó con varios kilos de más.

“Voy a ser sincero con todos ustedes: estoy en la peor forma de mi vida”, señaló entonces.

A partir de ese momento, Smith se enfocó en recuperar su figura mediante un reto de 20 semanas, que registró para la serie.

Smith, que según relata en el video está trabajando en un libro de memorias, también habla de cómo su personalidad de estrella de cine fue “diseñada para protegerme, para esconderme del mundo. Para esconder al cobarde”.

Will Smith: The Best Shape Of My Life se estrenará con sus dos primeros episodios el 8 de noviembre en Youtube. La serie, que cuenta con seis capítulos, se lanzará de forma diaria.