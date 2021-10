El actor Chris Hemsworth es famoso por dar vida al superhéroe Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y pronto protagonizará su cuarta película en solitario, Thor: Love and Thunder, siendo el primer Vengador que irá más allá de una trilogía.

Aunque parezca difícil imaginarlo, dada su importancia actual en la saga, hace unos años pensó que su viaje había llegado a su fin y que sería despedido.

Así lo relató en un nuevo libro sobre el MCU, The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe (La historia de Marvel Studios: creando el Universo Cinematográfico de Marvel), lanzado el 19 de octubre en Estados Unidos.

Según cita el portal especializado ComicBook, Chris cuenta en el texto que pensó que estaba siendo excluido del MCU cuando no lo llamaron para Capitán América: Civil War, cinta de 2016 donde participaron muchos de sus colegas.

“Recuerdo haber estado en el tour de prensa de Age of Ultron (segunda película de Avengers, 2015) y todos estaban hablando de Civil War. Yo estaba como ‘¿qué es Civil War?’. Pregunté ‘¿están haciendo un proyecto paralelo o algo así?’ y me respondieron ‘oh no, Capitán América, ¿sabes? La próxima es Civil War. Yo dije ‘Esperen… ¿Iron Man aparece ahí? . Y contestaron ‘Sí, pero no sólo Iron Man. Está Vision (Paul Bettany), Spider-Man (Tom Holland)…”, narró Hemsworth.

Cuando preguntó qué pasaba con su personaje, en Marvel le aseguraron que Thor estaba “haciendo lo suyo”, así que él pensó “‘eso es todo. Me están sacando"”.

Por suerte, fue sólo un susto y aún nos quedaba Thor para muchas películas más.

Thor: Love and Thunder se estrenará en julio de 2022.