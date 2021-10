El director asistente en el set de Rust, donde Alec Baldwin disparó un arma de utilería que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, había sido foco de reclamos de seguridad en producciones anteriores, según narraron excompañeros del sujeto.

Dave Halls, el director asistente de la producción, aparece en los registros judiciales como el hombre que entregó la pistola de utilería a Baldwin antes del fatal disparo en Nuevo México.

De acuerdo a lo que informan medios estadounidenses, antes de entregar el objeto Halls habría gritado “arma fría”, indicando de forma incorrecta que el armamento estaba sin municiones.

Durante la llamada al 911 revelada el fin de semana, la mujer que contactó a las autoridades asegura que el responsable del hecho era el asistente de dirección, Halls, mientras describía cómo él debía asegurarse de que tales contratiempos nunca ocurrieran. “Se supone que debe revisar las armas”, se le escucha decir en la llamada de emergencia.

Un historial manchado

Halls es considerado como un veterano de la industria. El hombre trabajó en producciones como Fargo, Undisputed y The Matrix Reloaded, entre otras. Sin embargo ha sido objeto de quejas de varios profesionales del cine durante años.

Estas siempre giran en torno a su respeto por los protocolos de seguridad y su comportamiento en el set.

“Dave no siempre sigue las reglas”, dijo Antonia Bogdanovich, una directora que trabajó con Halls en la película del 2014 “Phantom Halo” a The New York Times.

“Soy directora de cine y, por lo que sé, tiene que haber varios pasos antes de que a los actores se les entregue un arma”, agregó. “Dave Halls necesitaba comprobar si le va a decir a un actor que es una ‘arma fría’. Necesitaba abrirla y comprobarlo”, sentenció.

Lisa Long, quien trabajó con Halls como asistente de cámara en una cinta a inicios de año, aseguró que también se quejó con sus superiores varias veces durante el proceso sobre lo que había percibido como una falta de reuniones de seguridad e infracciones de protocolos contra el covid-19.

“Normalmente, iría al primer asistente de dirección por cuestiones de seguridad”, dijo Long, refiriéndose al papel de Halls como el encargado de la seguridad. “Pero los problemas de seguridad eran por el primer asistente de dirección”, acusó, narrando además una serie de situaciones como la inexistencia de reuniones de seguridad, o grabaciones en lugares peligrosos sin preparación previa.

Ocultando un arma

De manera similar, Maggie Goll, una fabricante de utilería, dijo en un comunicado rescatado por CNN que Halls “no mantuvo un ambiente de trabajo seguro” cuando fue el primer asistente de dirección en la serie de terror de Hulu Into the Dark, en 2019.

En su texto, Goll denunció que Halls tampoco realizó reuniones de seguridad y muchas veces no cumplió con los protocolos.

Sin embargo, lo que destacó la mujer fue que constantemente Halls no anunció la presencia de armas de fuego en el set al equipo, como se ordena.

“La única razón por la que el equipo se enteró de la presencia de un arma fue porque el asistente del maestro de utilería exigió que Dave reconociera y anunciara la situación todos los días”, apuntó Goll.

La mujer también denunció un hecho en el que Halls se quejó por tener que “despejar” un arma para una escena en la que una actriz apuntaba con el arma a su propia cabeza y apretaba el gatillo.

“No hay absolutamente ninguna razón por la que se deba ignorar la seguridad de las armas en el set, incluso cuando se trata de un arma de fuego de apoyo que no dispara”, dijo Goll a NBC News en otro comunicado.

“Que yo sepa, no se hizo nada después de mis quejas”, cerró la fabricante de utilería.

Un portavoz de Blumhouse Productions, la productora que estuvo a cargo de la serie del 2019, aseguró a The Guardian que “Dave Halls trabajó en dos películas para Blumhouse Television en 2019 y no fue recontratado después de ese tiempo. Además, todas las quejas recibidas por el estudio con respecto a problemas de seguridad se tramitaron con prontitud”.

Acusan negligencia

En tanto, el encargado de electricidad de la película, Serge Svetnoy, realizó sus descargos a través de Facebook.

Según consignó el portal Deadline, Svetnoy denunció que hubo negligencias de parte del departamento de armas de la cinta como de los productores de la película.

“La persona que se suponía que debía revisar el arma en el lugar no lo hizo, la persona que tuvo que anunciar si el arma estaba o no cargada no lo hizo, la persona que debería haber revisado esta arma antes de llevarla al set no lo hizo”, acusó.

“Para ahorrar un centavo a veces contratas a personas que no están completamente calificadas para el trabajo difícil y peligroso, y acabas poniendo en riesgo las vidas otras personas y la tuya”, añadió Svetnoy.

“Estoy seguro de que teníamos profesionales en todos los departamentos, excepto uno: el departamento que era responsable de las armas. No hay forma de que una mujer de 24 años sea una profesional en armería”, acusó el jefe de electricidad.

Continúa la investigación

La tragedia en el rodaje de Rust ocurrió la noche del jueves. Hasta el momento, no existen personas con cargos en su contra.

De acuerdo a lo narrado en los medios, Baldwin recibió el arma de parte del asistente de dirección Dave Hall, quien aseguró que no contaba con municiones. Sin embargo, el actor disparó de forma accidental en contra de Halyna Hutchins y al director de la película, Joel Souza.

Hutchins murió horas después del accidente. Souza, por su lado, fue dado de alta del hospital el viernes.