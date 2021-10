Un tweet publicado por el actor Alec Baldwin resurgió en línea luego de disparar accidentalmente un arma de fogueo que dejó a un mujer muerta y un herido en pleno rodaje de su nueva película, Rust.

A raíz del incidente, un viejo tweet de 2017 resurgió en redes sociales.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone…https://t.co/WE6QsAAXGI

— AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017