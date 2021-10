El actor tras la voz en inglés de Freezer en Dragon Ball Super, Chris Ayres, murió a los 56 años debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema.

Su deceso ocurrió la noche del lunes y fue comunicado en las últimas horas por su pareja, la también actriz de voz Krystal LaPorte.

LaPorte entregó detalles de su partida a través de una larga declaración en Twitter, donde afirmó que con la muerte del hombre “su mundo se apagó”. A eso sumó varias fotografías juntos.

“Chris los amaba a todos. Cuánto amaba a otras personas llenaba la mayoría de nuestras conversaciones. A esos que verdaderamente lo amaban, gracias”, escribió.

De acuerdo a IMDB, Ayres estuvo activo en el mundo del entretenimiento a partir de 1973, a los 8 años, y desembarcó en la familia Dragon Ball con la serie Dragon Ball Kai (2009 – 2015)

Tras ello se dedicó a participar en varios videojuegos: Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team, Dragon Ball: Raging Blast 2, Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi y Dragon Ball Z: Battle of Z.

Finalmente formó parte de la serie Dragon Ball Super y Dragon Ball Super: Broly, entre 2015 y 2018.

Su muerte causó una serie de reacciones en el mundo del animé y redes sociales.

Por ejemplo, la plataforma especializada Crunchyroll usó su perfil de Twitter para decir “descansa en paz, Chris Ayres. Tu impactante legado en la comunidad del animé continuará, pero tu presencia será extrañada”.

Rest in Peace, Chris Ayres. Your impactful legacy in the anime community will always remain, but your presence will be greatly missed.

We share our condolences with his friends and family.

— Crunchyroll (@Crunchyroll) October 20, 2021