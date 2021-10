Si hay algo que comparten los fanáticos de Marvel, es la paciencia. Pero esta se ve atormentada una vez más tras un nuevo retraso en el calendario de los superhéroes.

Hasta hoy, todo estaba fríamente calculado para superar la escasez de cintas en la pandemia, hasta que se anunció un nuevo movimiento en las fechas.

Disney anunció cambios en todo su calendario de estrenos para el 2022. Esto significa un retraso para todas las películas en la fila. Los cambios implican que las nuevas fechas para los estrenos son las siguientes

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La secuela del Hechicero Supremo se esperaba para el 25 de marzo del 2022, sin embargo, esta se movió al 6 de mayo del mismo año.

Thor: Love and Thunder

La cuarta entrega del dios del trueno se retrasa del 6 de mayo de 2022 al 8 de julio de 2022.

Black Panther: Wakanda Forever

La secuela sin el fallecido Chadwick Boseman pasa del 8 de julio de 2022 al 11 de noviembre de 2022.

The Marvels

La nueva cinta de la Capitana Marvel estaba planeada originalmente para el 11 de noviembre de 2022, pero se retrasó al 17 de febrero de 2023.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania

La nueva historia de los diminutos superhéroes ya no se estrenará el 17 de febrero de 2023, sino que lo hará el 28 de julio de ese año.

Otras cintas a la cola

Además de las cinco grandes apuestas de la Fase 4 de Marvel, la empresa del ratón también movió el estreno de Indiana Jones 5 en casi un año. La película pasará del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.

La única película que por ahora no ha sido movida en su estreno es Guardians of the Galaxy Vol. 3, ya que por ahora mantiene un lanzamiento fijo para mayo de 2023, pero que debido a tantos retrasos, la fecha está en duda para los fanáticos.