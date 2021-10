En Estados Unidos más del 50% de la población ya se ha vacunado con la pauta completa contra el Covid-19. Sin embargo aún hay un alto número de rezagados que preocupa a las autoridades del norteño país.

Después de un inicio fluido de la campaña de vacunación entre diciembre y mayo, el proceso se relentizó, ante la reticencia de una preocupante parte de la población a inocularse, especialmente en varios estados del sur y el centro del país.

Seth MacFarlane, creador de la serie animada, Padre de Familia, está poniendo de su parte para aumentar el número de vacunados gracias a un episodio con su personajes hablando sobre el tema.

El capítulo, que dura menos de lo habitual, estrenado en septiembre, empieza con Peter Griffin -su protagonista- de visita en el médico acompañado por Brian -su mascota parlante- y Stewie -su hijo menor-.

El padre de familia expresa algunas dudas sobre si vacunarse o no contra la covid-19. Entonces, Stewie usa su dispositivo para teletransportarse con Brian directamente a la sangre de Peter.

En el interior, explica cómo trabajan las vacunas, usando el particular sentido del humor de la serie. Por ejemplo, las proteínas que van a ser infectadas por los virus están caracterizada con la cara Meg Griffin -la hija de la familia-.

Una colaboración

El episodio fue creado en colaboración con la iniciativa The Ad Council’s It’s Up To You, cuyo objetivo es educar a los espectadores sobre el coronavirus.

“Con millones de americanos todavía con dudas sobre si vacunarse contra la covid-19, es más importante que nunca que tengamos mensajes informativos, inteligentes y entretenidos”, señaló Lis Sherman, consejera delegada de Ad Council a la revista americana Mens Health.

“Estamos muy agradecidos a nuestros compañeros de Disney y Fox por la pasión y colaboración en este momento clave”, añadió en referencia a los problemas que pueden provocar quienes rechacen ponerse la vacuna para el resto de la población.

Los productores ejecutivos de la serie, Richard Appel y Alec Sulkin, declararon con humor: “Estamos orgullosos de haber trabajado con algunos de los líderes de epidemiología e inmunología para esta historia. Y aunque no entendimos ni una sola cosa de lo que nos dijeron, lo pusimos todo”.

Por el momento, el episodio se pude ver solo en su idioma original, hasta que sea doblado para emitir en Latinoamérica.

Mira el capítulo a continuación