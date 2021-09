El actor que realiza el papel protagónico de la última película de Marvel, Simu Liu, recientemente se volvió viral en las redes sociales luego de que usuarios reportasen su parecido a un modelo de banco de fotos, información que luego confirmó el actor por su cuenta de Twitter.

Antes de convertirse en el primer superhéroe asiático de Marvel modeló para fotos de un gran banco de imágenes que compartió su foto en miles de anuncios por todo el mundo.

Liu, a quien no parece molestarle esta situación, compartió en su red oficial de Twitter una de sus fotos con el siguiente mensaje “Yo riéndome de la gente que pensaba que íbamos a fracasar”, lo que confirmó el viral que estaba circulando.

Me laughing at the people who thought we’d flop pic.twitter.com/7UoLqRXlCJ — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) September 6, 2021

Según la información compartida por Insider, en 2020, Liu compartió un Tweet haciendo referencia a este mismo hecho señalando “Me pregunto si acaso soy el mejor modelo de fotos de stock de todos los tiempos”. Agregando también que por favor dejasen de comprar sus fotos.

Legitimately wondering if I am the greatest stock photo model of all time. Totally unrelated note, please stop buying these photos. pic.twitter.com/vbcdHGyDyk — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) February 21, 2020

En una de sus publicaciones, una seguidoras le preguntó que pasará con todas sus sesiones de modelaje freelance que realizó antes y que ahora están repartidas en varios lugares. A lo que el actor le respondió “Me pagaron 120 dolares y firmé para darles el derecho de uso libre de mi imagen para lo que desearan. Tenía deudas con mi tarjeta de crédito. Ahora están repartidas en todas partes”.

Un meme viral

Pese a que ya había confirmado que fue un modelo de fotos de stock, en esta ocasión tomó mayor relevancia porque se viralizó luego de salir en la película de Marvel, Shang-Chi.

La comunidad de Twitter compartió rápidamente sus fotos por la red y destacando situaciones cómicas como ver a una usuaria que vio a Simu Liu como rostro de un cartel de la YMCA Canadá, una centro de caridad.

“¿Sabías que eres la cara de YMCA_Canada?”, compartió.

Did you know you're the face of @YMCA_Canada workout parties @SimuLiu? Looks like my kinda party… pic.twitter.com/niQrlMnpVk — Chloe Giddings (@chloelgiddings) September 25, 2018

“¡Este banco de fotos de Simu Liu es tan gracioso!”, señaló otra usuaria.