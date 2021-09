El viernes se estrenó la primera parte de la quinta temporada de La Casa de Papel. En sólo cinco capítulos, la serie logró sorprender e impactar a sus fans, especialmente con la muerte de uno de los personajes más populares.

La producción española retoma la historia justo después de los acontecimientos del cuarto ciclo, momento en que los “atracadores” ya llevan más de 100 horas en el Banco de España.

Tal como se ve en los tráilers, la banda se enfrenta a un nuevo e implacable enemigo: el ejército. Ellos ponen entre la espada y la pared a los protagonistas, quienes además no cuentan con la guía de El Profesor, que está en las manos de la inspectora Sierra.

No obstante, lo que más marcó la trama fue la muerte de un querido personaje.

A partir de ahora te contamos spoilers de los nuevos episodios. Si no los vistes o no quieres saber, te recomendamos no leer.