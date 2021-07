La serie inspirada en el videojuego The Last Of Us, avanza favorablemente en su producción. La trama, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, como Joel y Ellie, se centrará en la historia del primer juego y tiene a todos sus fanáticos espectantes.

Sin embargo, esta nueva producción de HBO, podría convertirse en una de las más caras de la historia, destronando incluso a la serie de la misma productora, Game Of Thrones.

Y es que el monto de cada capítulo rondaría los 10 millones de dólares, pudiendo así alcanzar al drama épico de los siete reinos, cuyos episodios tuvieron un valor de 15 millones.

Esta aproximación, debido a que durante el rodaje de esta última serie, el presupuesto que HBO destinó a Game Of Thrones por capítulo, fue de cinco millones de dólares, pero ya para las últimas temporadas, había triplicado su valor.

Según datos entregados por el portal especializado AV Club, The Last Of Us contará con diez episodios en su primera temporada y en materia de presupuestos, superaría el monto de lo que costó realizar la última temporada de GOT.

“Este proyecto supera con creces la marca de ocho cifras por episodio. Por lo que hay un efecto multiplicador en nuestra economía en términos de su impacto. Hay cientos de empresas relacionadas que se benefician de la gran cantidad de trabajo”, explicó Damian Petti, uno de los encargados de producción.

La historia se centra en una pandemia desatada en Estados Unidos a causa de una cepa del hongo Cordyceps, que al infectar a los humanos (mediante mordidas) los convierte en criaturas caníbales.

Así, Joel (Pascal), uno de los sobrevivientes de la pandemia, es el encargado de rescatar a una niña de 14 años llamada Ellie (Bella Ramsey), con quien debe emprender una aventura atravesando el país y enfrentando las adversidades del virus.

Esta apocalíptica producción será dirigida por el ruso Kantemir Balagov en su episodio piloto, y luego por los directores Jasmila Žbanić y Ali Abbasi.