Dos de las series más esperadas para el próximo año han sufrido nuevos retrasos en su filmación debido a la pandemia de coronavirus: House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, y la segunda temporada de Bridgerton, de Netflix.

Ambas producciones, que no tienen nada en común con la otra, han registrado por separado contagios de covid-19, lo cual ha obligado a paralizar su trabajo temporalmente en el Reino Unido.

Según informó la revista estadounidense Entertainment Weekly, las grabaciones de Bridgerton se habían retomado hace menos de una semana, tras un atraso por otro caso de covid-19, pero han vuelto cancelarse de forma indefinida luego de que un segundo enfermo o enferma apareciera hace un par de días.

Netflix confirmó a la publicación la noticia, pero no revelaron si el nuevo contagio afecta a algún actor o un funcionario de producción.

Por su parte, House of the Dragon, que recién está filmando su primera temporada en el Reino Unido, presentó un caso positivo luego de someter a pruebas obligatorias a todos sus empleados.

Por suerte para ellos, esto sólo representará un paralización de dos días, con el trabajo retomándose el miércoles, reportó la revista norteamericana Variety.

De momento, el trabajador o trabajadora afectado, así como todos ellos a su alrededor, han sido puestos en cuarentena.

Recordemos que House of the Dragon es una precuela en el universo de Canción de hielo y fuego, creado por el autor George R.R. Martn, basada en su novela Fuego y sangre, que cuenta la historia de la casa Targaryen mucho antes de los eventos mostrados en Juego de tronos.

en tanto, Bridgerton ha sido renovada al menos hasta su cuarta temporada, con el segundo ciclo enfocado en la búsqueda de esposa de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el hermano mayor de la protagonista de la primera cinta, Daphne. Estos nuevos episodios se basan en el libro El Vizconde que me Amó, de la saga Bridgerton de Julia Quinn.