La primera temporada de Loki llegó a su fin este miércoles en la plataforma Disney+, cuando pasada las 5 de la madrugada se liberó el desenlace del ciclo.

Este último capítulo de la tercera serie de la fase 4 del MCU (Universo cinematográfico de Marvel), estuvo lleno de sorpresas y fue ampliamente comentado en redes sociales.

Aunque en esta nota no te vamos a dar spoilers sobre la trama y desenlace del episodio deja claro que tendrá consecuencias para el futuro del MCU, especialmente considerando que ya se confirmó el segundo ciclo de la serie.

Pero mientras la noticia fue ampliamente celebrada, los fans también reaccionaron a otros momentos del capitulo que dejaron a los televidentes con la boca abierta y millones de preguntas.

Solo 254 días para Doctor Strange in the multiverse of madness #Loki pic.twitter.com/STjw8yWeJo

— ѕтαη нι∂∂ℓєѕтση ✪४ᗢ (@sofiiii_av) July 14, 2021