Este lunes se celebra un nuevo Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. Debido a la pandemia de coronavirus y a que muchas comunas en Chile permanecen en cuarentena, los festejos deberán realizarse en casa y una excelente opción es hacerlo con producciones alusivas.

En el streaming hay muchas opciones y a continuación te contamos algunas de ellas:

Disney+

En Disney+ destaca en su programación OUT, un corto animado de la colección SparkShorts de Pixar que presenta a Greg, quien aun teniendo una vida repleta de amor siente la necesidad de guardar un secreto, pero con la ayuda de su cachorro y un poco de magia, aprenderá que no hay nada que necesite esconder.

Asimismo, también se puede encontrar EL PRINCESITO, un corto de la colección de Disney Launchpad que, resaltando estereotipos históricamente arraigados muchas veces aún presentes en la relación entre padres e hijos/as, invita a la reflexión de toda la familia.

Otra producción disponible es LA REVOLUCIÓN DEL GÉNERO, el documental que examina el rol de la ciencia, la política y la cultura en relación al tema de género, y el documental HOWARD, que muestra un retrato íntimo y profundo de la vida e identidad sexual de Howard Ashman, compositor responsable por los queridos clásicos de Disney durante la década del ’80 en Estados Unidos.

National Geographic

National Geographic, en tanto, celebrará la Semana del Orgullo Nat Geo entre el 28 de junio y el 2 de julio, con la emisión de documentales temáticos en el canal como AMERICAN TRANSGENDER, EXPLORER INVESTIGATION – CUERPOS PERSEGUIDOS, ORIGINAL SIN: HOW SEX CHANGED THE WORLD – THE NEW NORMAL y contenido especial en el sitio web de National Geographic Latinoamérica.

STAR Channel, por su parte, emitirá “STAR Pride”, un bloque con películas, entre ellas LOVE SIMON, BILLY ELIOT, y BOHEMIAN RHAPSODY y episodios temáticos de LOS SIMPSON, para seguir rompiendo con estereotipos y celebrando la riqueza en la singularidad de todas las personas.

Netflix

En Netflix, en tanto, se pueden encontrar producciones de pioneros queer de Latinoamérica que han inspirado a muchas personas a través de su decisión de admitir su verdadera identidad.

CHAVELA, es una de ella. El documental cuenta la historia de la querida cantante de rancheras y orgullosa lesbiana, Chavela Vargas. En la producción, Vargas descubre su alma a través de la canción, al tiempo que desafía los estereotipos en este emotivo documental. Imagen

EL BAILE DE LOS 41, bajo la dirección de David Pablos, esta película es retrato tan desolador como hermoso de una historia real, que profundiza más allá de los titulares escandalosos de la prensa mexicana en el año 1901 para retratar el evento como un símbolo de resistencia para la comunidad LGBTQ que se mantiene hasta el día de hoy.

Asimismo, el documental brasileño LAERTE-SE, que narra la verdadera historia de la brillante caricaturista brasileña Laerte Coutinho, quien, luego de vivir como hombre durante seis décadas, se presenta ante el mundo como una mujer. Imagen

Otro documental que vale la pena ver es Mucho mucho amor: La leyenda de Walter Mercado, que sigue la historia del ícono de la televisión que siempre desafió las etiquetas para ser, ante todo, él mismo.

ZONA ROSA es un especial de stand up, conoce a los divertidísimos Manu NNa, Ana Julia, Ray Contreras y Pablo L. Morán, y cómo confrontan con humor los estereotipos y conceptos erróneos sobre ser LGBTQ. Imágenes