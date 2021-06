Medios en Estados Unidos confirmaron este martes que la actriz Rachel Zegler (20) será la encargada de interpretar a Blancanieves en el nuevo proyecto Live Action que prepara Disney.

La joven nació en la ciudad de Hackensack, Estados Unidos, en 2001 y su madre es de origen colombiano.

Así lo indicó el sitio Insider a primera hora de esta jornada, destacando que la trama de la película estará basada en la cinta que fue estrenada en 1938, con bastante éxito.

Esta a su vez había estado reflejada en el cuento homónimo de los hermanos Grimm.

De acuerdo al citado medio el director de la película será Marc Webb, mientras que Benj Pasek y Justin Paul estarán a cargo de producir las nuevas canciones.

“Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son solo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas clásico de Disney“, sostuvo el director.

Hay que señalar que, por ahora, no hay fecha clara para el estreno de la película. La idea inicial sería para mediados de 2022.

homegirl we have LOTS to catch up on pic.twitter.com/gtNsrpITm0

— rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 22, 2021